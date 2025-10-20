Movilidad
José Ballesta presentará el nuevo modelo de transporte de Murcia el jueves
El documento será expuesto al Consejo Social de la Ciudad en el Cuartel de Artillería
La Opinión
El nuevo Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) será presentado y expuesto al Consejo Social de la Ciudad en una sesión monográfica, que se realizará a las diez de la mañana en el Cuartel de Artillería. Según avanza el Consistorio, el alcalde, José Ballesta, será el encargado de presentar el documento "que marcará el futuro de los desplazamientos en el municipio". Asimismo, indican que durante el acto se abordarán los avances de la ampliación del tranvía.
Durante el encuentro se abordarán los puntos principales del nuevo modelo de transporte público. Esta nueva medida "incluye la incorporación de nuevos vehículos y la implantación de nuevas líneas, orientadas a mejorar la conectividad entre barrios, pedanías y el centro urbano, permitiendo ofrecer un servicio económico y de calidad, incrementándose la cobertura al 96,3% de la población y el 98% del territorio, con el objetivo de alcanzar los 14 millones de viajeros al año en el municipio de Murcia; un servicio que permitirá que 120.000 personas de pedanías tarden menos de 30 minutos en llegar al casco urbano", avanzan desde el Ayuntamiento.
El Consejo Social de la Ciudad de Murcia es el máximo órgano de participación ciudadana de carácter consultivo. Está integrado por representantes de las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones vecinales y organizaciones empresariales.
- Yolanda avala el fraude
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Una empresa murciana realiza el transporte industrial para la construcción de una central nuclear en India
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- Imputado el jefe de la Policía Local de Molina de Segura por supuestas irregularidades en la retirada de vehículos por la grúa
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30
- ¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?