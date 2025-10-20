José Ballesta presentará el nuevo modelo de transporte de Murcia el jueves

El nuevo Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) será presentado y expuesto al Consejo Social de la Ciudad en una sesión monográfica, que se realizará a las diez de la mañana en el Cuartel de Artillería. Según avanza el Consistorio, el alcalde, José Ballesta, será el encargado de presentar el documento "que marcará el futuro de los desplazamientos en el municipio". Asimismo, indican que durante el acto se abordarán los avances de la ampliación del tranvía.

Durante el encuentro se abordarán los puntos principales del nuevo modelo de transporte público. Esta nueva medida "incluye la incorporación de nuevos vehículos y la implantación de nuevas líneas, orientadas a mejorar la conectividad entre barrios, pedanías y el centro urbano, permitiendo ofrecer un servicio económico y de calidad, incrementándose la cobertura al 96,3% de la población y el 98% del territorio, con el objetivo de alcanzar los 14 millones de viajeros al año en el municipio de Murcia; un servicio que permitirá que 120.000 personas de pedanías tarden menos de 30 minutos en llegar al casco urbano", avanzan desde el Ayuntamiento.

El Consejo Social de la Ciudad de Murcia es el máximo órgano de participación ciudadana de carácter consultivo. Está integrado por representantes de las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones vecinales y organizaciones empresariales.