Halloween toma Terra Natura en Murcia las próximas dos semanas

Terra Natura Murcia celebra Halloween con una programación especial destinada a familias que se extiende a lo largo de dos fines de semana. Aunque el evento principal será el 31 de octubre, con una fiesta temática con un aforo de 500 personas.

El evento del 31 incluye un recorrido libre por el zoo, en el que los visitantes disfrutarán a lo largo del paseo de diferentes actividades como juegos, manualidades, ludoteca, magia, cuentacuentos y una pitonisa a la que se podrá visitar para conocer el futuro. Además, habrá un taller de tatuajes y todos los niños de 3 a 12 años recibirán como regalo una diadema con luces, hasta agotar las existencias.

El horario de evento es de 17.30 a 00:00 horas y las entradas ya están disponibles en la web, aunque también se podrán comprar en taquilla. En cuanto a la comida, se ofrecen dos opciones con el pase: un menú en los chiringuitos Isla o Humedal o un menú gourmet en el Restaurante Carnívore.

Fines de semana temáticos

Por su parte, los fines de semana temáticos incluirán, con la entrada general al parque, una serie de actividades que se realizarán de 11 a 17 horas y que serán gratuitas. En concreto, se llevarán a cabo juegos de Halloween, manualidades, bailes y cuentacuentos y los pequeños de 3 a 12 años recibirán una diadema de calabazas hasta fin de existencias.

La directora de Marketing, Carmina Noguera, resaltó esta programación como “una oportunidad de disfrutar en familia de esta fiesta y conocer a la vez nuestras instalaciones y las diferentes especies que habitan en ellas”.

Por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, explicó que "Terra Natura Murcia es mucho más que un parque zoológico; es un espacio de aprendizaje, respeto y diversión que conecta a los más pequeños con la naturaleza y les enseña a cuidarla desde el contacto la experiencia".

Guillén subrayó asimismo que "con actividades como esta, seguimos acercando la educación ambiental a las familias, fomentando el ocio saludable y la conservación de la biodiversidad, que es una de las grandes misiones de este parque municipal que, durante estos días, se transformará en un escenario lleno de misterio y fantasía, con decoraciones temáticas, personajes mágicos y sorpresas en cada rincón, para que los visitantes vivan un Halloween único entre animales y naturaleza".