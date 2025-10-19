Los sondeos en el yacimiento de San Esteban de Murcia se inician antes de final de año

El yacimiento arqueológico de San Esteban lleva 15 años ‘cogiendo polvo’. Pero la Mesa de Contratación presentará en breve la propuesta de adjudicación de la primera fase del proyecto y los picos llegarán al complejo palatino y barrio andalusí antes de que finalice el año, informó la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, a esta Redacción.

El complejo arquitectónico, enclavado en el barrio de San Miguel, está declarado BIC y protegido también en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La recuperación integral de este espacio proyecta un jardín flotante sobre el yacimiento, desde el que se podrán observar los restos arqueológicos, aunque este paso se dará en la segunda fase del proyecto. Asimismo, se construirá un centro de investigación con talleres y almacenes y una zona de hostelería destinada al público general.

Concurso público

La primera fase de la intervención arqueológica salió a licitación en mayo de este año por un importe de 1,2 millones y tres empresas presentaron sus ofertas: Construcciones y excavaciones Sánchez López S.L.U., González Soto S.A. y Salmer cantería y restauración S.L.

El plazo de ejecución aproximado es de 12 meses, de los que 10 serían para desarrollar los trabajos de campo y, los dos restantes, para redactar los informes pertinentes.

El proyecto contempla la construcción de una zona de hostelería y de un centro de investigación

La Mesa de Contratación se reunió el 10 de junio y valoró las propuestas, identificó las ofertas anormalmente bajas y acordó un plazo de siete días hábiles a la empresa mejor clasificada, González Soto S.A., para enviar el correspondiente requerimiento.

La primera fase es el paso previo al inicio de las obras del proyecto Ha-Ha, el ganador de un concurso de ideas frente a otras 34 propuestas. Este proyecto define el desarrollo de la segunda fase, en la que se ejecutarán las obras definitivas y se creará un jardín elevado sobre los restos arqueológicos, que permita al mismo tiempo continuar las investigaciones y la visita del público general.

Asimismo, el proyecto Ha-Ha contempla la construcción de un centro de investigación con talleres y espacios divulgativos, así como una zona de hostelería abierta a toda la ciudadanía.

Trabajos

En la primera fase, se realizarán estudios arqueológicos previos, en concreto, 59 sondeos a una profundidad de 2,1 metros, que permitirán determinar los lugares en los que se implantarán los puntos de cimentación necesarios para crear el jardín flotante en la siguiente fase de las obras.

Además, se retirarán y guardarán los restos arqueológicos que se encuentren, para devolverlos a su lugar original una vez finalizados los trabajos. Las piezas también se identificarán y se propondrá el tratamiento más adecuado para su conservación.

Durante todo el proceso, se recogerán muestras y se realizarán analíticas, un registro arqueológico, fichas individualizadas de los restos a custodiar y documentación fotográfica y planimétrica, con un dron para documentar el proceso.

También se retirarán los elementos de protección temporal colocados en 2010 y las tierras y materiales generados en las anteriores campañas.

El equipo técnico de trabajo necesitará, al menos, de entre 7 y 9 arqueólogos (incluyendo un antropólogo y un arqueobiologo) y 2 restauradores, además de unos treinta o cuarenta operarios.

El Ayuntamiento ya cuenta con toda la financiación municipal necesaria para la ejecución del proyecto, cofinanciado también por la Comunidad Autónoma a través de una subvención.

Ajustes

Los sondeos previstos en un inicio han sufrido algunas modificaciones y algunos de ellos no se podrán realizar hasta que comience la segunda fase, detallaron fuentes del Consistorio. El motivo es que, durante la ejecución de estos primeros trabajos, se mantendrá la ubicación de la actual rampa de acceso por necesidades de obra, lo que condiciona la posibilidad de actuar sobre algunos de los sondeos previstos para la cimentación en esta primera fase.

A estos sondeos, se añaden otros puntos que, dada la naturaleza de la maquinaria a emplear, solo pueden ejecutarse durante el proceso de obra. Esto incluye los sondeos proyectados junto al pozo de aguas de la Comunidad, los de las zapatas del centro de interpretación, los muros de contención del edificio y los del proyecto Ha-Ha, así como alguno de los sondeos de apoyos del itinerario del Plan de Musealización.