Sentada ciclista en Cobatillas en homenaje al hombre que falleció atropellado la pasada semana

Más de un centenar de ciclistas se han congregado en el kilómetro 6,7 de la carretera nacional 340, en Cobatillas, este sábado desde las ocho y media de la mañana, para homenajear al hombre que fue atropellado por un coche el pasado domingo, 12 de octubre.

El accidente tuvo lugar el pasado domingo. En él murió un hombre de 72 años. Los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida a su llegada. Un bache hizo que perdiera la estabilidad de su bicicleta y que se desviara hasta una zona de baja visibilidad, donde ocurrió el trágico suceso.

Imágenes de la sentada ciclista en Cobatillas en homenaje al hombre que fue atropellado el pasado 12 de octubre / Israel Sánchez

Los asistentes realizaron una sentada multitudinaria en medio de la carretera, con un minuto de silencio, para recordar al fallecido y protestar por la inseguridad que sienten los ciclistas cuando circulan por la carretera.

En concreto, la reivindicación principal de esta protesta apunta el "mal estado del pavimento de la carretera que provocó el desafortunado accidente", señaló el vocal de Vox de la Junta Municipal de Cobatillas, Javitxu Alcántara.

"Baches, socavones, desniveles...", enumeró Alcántara que, en declaración a este periódico, admitió que aún no entienden "cómo ha podido suceder esto de nuevo". "Hace poco perdió la vida un motorista por estas carreteras", recordó.

El vocal mantiene que todas vías aledañas "están en mal estado". A esto se le suma el alto nivel de tráfico de transportistas que fomenta el centro logístico avanzando de Santomera, que se encuentra próximo al lugar del siniestro. "Tanta circulación pesada es un riesgo añadido para los ciclistas", indicó.