El Palmar renueva ocho vías con una inyección de casi 320.000 euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia aprobó ayer el proyecto de reposición del asfalto en ocho calles y avenidas de El Palmar. El acuerdo, con una inversión de casi 320.000 euros, incluye también un repintado de las señales horizontales en las calles objeto de la actuación, en las que también se están realizando obras de mejora de las redes de abastecimiento.

Las vías sobre las que se actuará son la avenida de Burgos y las calles Floridablanca, Artemisa, Poeta Vicente Medina, José Fco. Pérez, Clara Campoamor, Bartolomé Bernal Gallego y Afrodita.

Calles

Avda. De Burgos (Desde Avda. Libertad a C/ Buen Pastor) - Se renuevan 2.818 m² de asfaltado.

C/ Floridablanca - Se renuevan 2.776 m² de asfaltado.

C/ Artemisa - Se renuevan 2.199 m² de asfaltado.

C/ Poeta Vicente Medina - Se renuevan 1.460 m² de asfaltado. (Afectada por las obras de modernización de redes de abastecimiento de agua)

C/ José Fco. Pérez - Se renuevan 1.410 m² de asfaltado. (Afectada por las obras de modernización de redes de abastecimiento de agua)

C/ Clara Campoamor (San José de La Montaña) - Se renuevan 207 m² de asfaltado.

C/ Bartolomé Bernal Gallego - Se renuevan 615 m² de asfaltado.

C/ Afrodita - Se renuevan 610 m² de asfaltado.

Otras actuaciones

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Jose Antonio Fernández, destacó que "estas obras son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de las infraestructuras de nuestras pedanías, como es el caso de El Palmar en donde su mayor población demanda inversiones como la actual presupuestada en 319.111 euros, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos".

Además, el edil recordó que las últimas intervenciones ya ejecutadas este 2025 en la pedanía más poblada del municipio suman una inversión de 222.355 euros que, sumados a esta nueva actuación, elevan el total invertido en El Palmar a unos 540.000 euros.

Estas intervenciones se han centrado en la renovación del asfalto en las calles Albaricoque, Álamos, Plátanos, Cipreses, y avenida de Los Rosales, entre otras. Además, otra de las obras ejecutadas este año 2025 ha sido la ampliación de la acera de la calle Artemisa, junto al jardín, adoquinado de los accesos y de la plaza circular de este parque.