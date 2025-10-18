El Enrique Roca y más de 100 pistas de colegios reciben 210.000 euros

El estadio Enrique Roca de Murcia, las pistas polideportivas municipales y las instalaciones deportivas de más de un centenar de centros escolares tienen nuevo contrato de mantenimiento. El acuerdo, con una inversión total de 210.540 euros, tiene vigencia por un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de mantenimiento correctivo a favor de la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., cuya oferta supone una baja del 27,25 por ciento sobre los precios del material y los trabajos de ejecución.

Trabajos

El objeto del contrato consiste en la realización de trabajos de reparación y mantenimiento en general en las instalaciones deportivas municipales, que comprenden las pistas deportivas de 110 centros educativos, 37 pistas deportivas y polideportivas exteriores, así como el Estadio Enrique Roca.

Los trabajos a ejecutar abarcan diversas tipologías, entre las que destacan los de fontanería, carpintería metálica y de madera, cerrajería, pintura, albañilería, electricidad, iluminación, telefonía y marcadores, además de actuaciones en instalaciones deportivas y, en general, todo tipo de reposiciones y renovaciones necesarias.

El adjudicatario deberá disponer de la maquinaria y los medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de los trabajos.