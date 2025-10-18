Infraestructuras
El Enrique Roca y más de 100 pistas de colegios reciben 210.000 euros
El contrato para el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales se ha adjudicado durante un año a Elsamex
El estadio Enrique Roca de Murcia, las pistas polideportivas municipales y las instalaciones deportivas de más de un centenar de centros escolares tienen nuevo contrato de mantenimiento. El acuerdo, con una inversión total de 210.540 euros, tiene vigencia por un año, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado el contrato de mantenimiento correctivo a favor de la empresa Elsamex Gestión de Infraestructuras, S.L., cuya oferta supone una baja del 27,25 por ciento sobre los precios del material y los trabajos de ejecución.
Trabajos
El objeto del contrato consiste en la realización de trabajos de reparación y mantenimiento en general en las instalaciones deportivas municipales, que comprenden las pistas deportivas de 110 centros educativos, 37 pistas deportivas y polideportivas exteriores, así como el Estadio Enrique Roca.
Los trabajos a ejecutar abarcan diversas tipologías, entre las que destacan los de fontanería, carpintería metálica y de madera, cerrajería, pintura, albañilería, electricidad, iluminación, telefonía y marcadores, además de actuaciones en instalaciones deportivas y, en general, todo tipo de reposiciones y renovaciones necesarias.
El adjudicatario deberá disponer de la maquinaria y los medios auxiliares precisos para la correcta ejecución de los trabajos.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Qué carreteras unirá y qué atascos aliviará el Arco Noroeste: todo lo que necesitas saber sobre la nueva autovía en Murcia
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30