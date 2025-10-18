Transporte
¿Qué cambios supone la ampliación del tranvía de Murcia?
El recorrido se prolonga dos kilómetros y añade cinco nuevas paradas
El proyecto de ampliación del tranvía de Murcia hacia la estación del Carmen avanza con la contratación del anteproyecto, un paso que permitirá definir cómo se materializará la prolongación de la línea y qué transformaciones traerá para los usuarios.
El plazo para redactar este documento será de seis meses, y servirá como base para las obras que ampliarán el recorrido en algo más de dos kilómetros.
Una línea más larga
La ampliación conectará la actual red con la estación de tren, con un itinerario que enlazará desde Plaza Circular hasta El Carmen, atravesando Gran Vía, Puente Viejo y Alameda de Colón.
Se incorporarán cinco nuevas paradas, lo que permitirá acercar el tranvía a zonas donde hasta ahora el servicio no llegaba, especialmente a los barrios del sur de la ciudad.
El recorrido definitivo se definirá en los próximos meses, aunque el trazado por Gran Vía y Puente Viejo es el mejor valorado tanto por su rentabilidad como por su capacidad para mejorar la conexión entre el norte y el sur del municipio.
Para los usuarios, esto significa que podrán llegar directamente al Carmen sin hacer transbordos ni depender de autobuses. El trayecto conectará puntos clave como el casco urbano, la zona comercial y el intercambiador ferroviario.
Obras y beneficios
El anteproyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis meses y, después, deberá someterse a exposición pública y a los informes técnicos de distintas administraciones, además de resolver las alegaciones presentadas, si las hay. Si todo avanza sin retrasos, las obras podrían arrancar a mediados de 2026.
El estudio técnico prevé que la ampliación suponga un aumento del 28 % en el número de viajeros. No se ha detallado aún la ubicación exacta de las nuevas paradas, pero estarán repartidas entre Gran Vía y la zona sur. Con ello se espera reducir la saturación en las horas punta y ofrecer frecuencias más estables, sobre todo para quienes usan el tranvía a diario para ir a trabajar o estudiar.
Impacto en el día a día
Más allá de las obras, la ampliación implicará algunos cambios en la movilidad. Los usuarios habituales ganarán acceso directo a zonas donde ahora el tranvía no llega, mientras que los barrios del sur contarán con una alternativa al coche y al autobús.
También se prevé una reducción del tráfico en el centro, ya que parte de los desplazamientos hacia la estación podrían hacerse en tranvía. A largo plazo, esto podría traducirse en menos ruido y menos emisiones, aunque el beneficio dependerá del número real de usuarios que adopten este medio.
Qué se sabe y qué falta por decidir
Aún no está claro si el tranvía circulará por Floridablanca o Marqués de Corvera, una decisión que influirá en el acceso a las zonas comerciales y residenciales del Carmen.
Asimismo, se está estudiando la opción de doble sentido en la zona del Puente Viejo.
