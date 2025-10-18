Un cable de alta tensión, a plena vista junto al centro de visitantes de La Contraparada en Murcia

El centro de visitantes de La Contraparada, en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, tiene un 'vecino' que desde hace años le come el terreno: un socavón junto a la carretera que, tras las últimas lluvias, ha desprendido la mitad de la calzada y ha dejado a plena vista un cable de alta tensión. La vía está cortada desde el lunes para evitar incidentes, aunque fuentes del Ayuntamiento informaron a La Opinión que se está trabajando de forma conjunta con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para arreglar la vía en el menor tiempo posible.

"El socavón empezó a hacerse con la dana de 2019. Posteriormente, con las lluvias se fue agrandando hasta llegar a la línea que delimita el arcén. En ese momento, se comunicó al Ayuntamiento y la Policía municipal lo denunció en dos ocasiones en los últimos dos años, pidiendo que se arreglara para que no ocurriese una desgracia personal", explicó a esta Redacción Juan Alemán, el representante legal de la Asociación de Regantes de Javalí Nuevo.

"El pasado lunes, con las lluvias, el socavón creció hasta la mitad de la calzada, y esperemos que no llueva, porque corremos el riesgo de que desaparezca la carretera", prosiguió Alemán. También una residente de la zona ironizó sobre la situación: "Ahora, o hacen un puente, o no sé cómo lo van a arreglar".

Desde el Ayuntamiento explicaron que la actuación para arreglar el agujero debe coordinarse con la Confederación, que es la responsable de la red de agua que discurre bajo la vía. A esto, añadieron que ambas entidades ya están trabajando en conjunto para reconstruir la carretera.

Por el momento, la CHS ha señalizado la zona y ha cortado al tráfico el trozo de vía en el tramo afectado hasta que inicien las obras para arreglar el socavón, aunque no hay una fecha exacta.