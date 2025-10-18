Más de 1.200 personas celebran en Murcia el encuentro regional por el Día del Ama de Casa

Con motivo del Día del Ama de Casa, que se conmemora cada 9 de octubre, la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Thaderconsumo celebró este sábado, 18 de octubre, el Encuentro Regional del Día del Ama de Casa en el Jardín del Malecón de Murcia, una cita que congregó a más de 1.200 asistentes.

El evento reunió a 31 asociaciones, instituciones y consumidores de toda la Región, con el objetivo de reconocer la labor esencial de las amas de casa, promover su participación activa en la sociedad y poner en valor su papel en el consumo responsable y sostenible dentro del hogar.

La jornada contó con la presencia del presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Concepción Ruiz, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, María Isabel López Aragón, el Director General de Consumo, Alberto Sánchez Campillo, el concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Murcia, José Guillén, la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Murcia, Ascensión Carreño y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, así como otras autoridades regionales y municipales.

La presidenta de Thaderconsumo, Juana Pérez, ha destacado que “las amas de casa son un pilar fundamental en la economía familiar y social”, y ha subrayado la importancia de encuentros como este para visibilizar su aportación y reflexionar sobre los nuevos retos del consumo doméstico, así como sobre la relevancia del servicio gratuito de atención al consumidor y del Sistema de Arbitraje de Consumo.

A lo largo de la jornada se desarrollaron talleres y dinámicas sobre economía doméstica, reciclaje, igualdad y prevención de la violencia de género en una jornada de prevención de violencia de género e información sobre los recursos regionales dirigida a las amas de casa de la Región de Murcia.

El evento, organizado en colaboración con el Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Murcia, incluyó actividades, sorteos, regalos y una comida tradicional murciana ofrecida por una peña huertana. Además, contó con la participación de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de la Región de Murcia y de destacadas empresas murcianas como Estrella de Levante, Aguas de Murcia, Hiper Atalayas, Hero, Balneario de Archena, Cofrutos, Juver, Carmencita, El Pozo, DOP Pimentón de Murcia, El Corte Inglés y Comunique entre otras.