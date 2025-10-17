Política
Vandalizan una Casa del Pueblo del PSOE en Murcia: "Sois unos perros sinvergüenzas"
"Estimado 'Soldado de Dios': tienes que conocer muy poco y mal a las gentes del PSOE si piensas que con una pintada vas a conseguir pararnos"
La Casa del Pueblo del PSOE-Murcia El Valle, ubicada en la población de La Alberca, amaneció este viernes vandalizada con pintadas y mensajes como: "Sois unos perros sinvergüenzas". Firma: "Soldado de Dios". Y al final del todo añade: "Karma". No es la primera vez que esta sede sufre un ataque similar.
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, condenó lo sucedido y dijo que "seguiremos defendiendo los valores democráticos, el acuerdo y la convivencia ante la sinrazón". "Trabajando sin descanso para mejorar la vida de la ciudadanía y hacer avanzar a la Región", remarcó.
El secretario general socialista en el municipio, Ginés Ruiz Maciá, se dirigió en sus redes al autor de las pintadas y le dijo: "Estimado 'Soldado de Dios': tienes que conocer muy poco y mal a las gentes del PSOE si piensas que con una pintada vas a conseguir pararnos".
"Lo único que has conseguido es que ya haya cientos de socialistas diciendo que cuándo quedamos para pintar entre todos", afirma el también abogado.
Desde PSOE-Murcia El Valle subrayaron que "el odio no tiene cabida en democracia" y dejaron claro que "seguiremos defendiendo el respeto, la libertad y la convivencia".
