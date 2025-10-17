El tranvía de Murcia añadirá cinco paradas y pasará por el Puente Viejo

La prolongación del tranvía en Murcia hasta la estación del Carmen da un paso más con el encargo del anteproyecto, con un plazo de ejecución de 6 meses.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha anunciado esta mañana que la Junta de Gobierno ha aprobado el encargo y, además, ha presentado los principales resultados del estudio informativo, que indica que el mejor itinerario para el vehículo es el que discurre por el corredor Plaza Circular - Gran Vía - Puente Viejo - Estación de El Carmen.

Con esta prolongación, la actual línea se ampliará en algo más de 2 kilómetros e incorporará 5 nuevas paradas, con una inversión prevista de 92,7 millones de euros. Esta ampliación también permitirá devolver la centralidad a los barrios del sur.

Estudio

De los itinerarios estudiados, el corredor Plaza Circular - Gran Vía - Puente Viejo - Estación de El Carmen es el más óptimo a nivel de rentabilidad económica y social, señala el estudio.

Además, en este corredor se ha estudiado la posibilidad de doble sentido en el ámbito del Puente Viejo, y también queda pendiente decidir si el tranvía discurre por la calle Floridablanca tras su paso por Alameda de Colón o continúa por Marqués de Corvera

El estudio no se ha limitado a los viales por los que transcurre el tranvía, sino que se ha ampliado su ámbito hasta Miguel Induráin y Avenida de los Dolores por el este; la autovía por el oeste; el corredor ferroviario por el sur y el eje Ronda de Levante - Ronda Norte por el norte.

El trabajo de campo ha incluido un análisis de las pautas de movilidad de la ciudad para evaluar con mayor precisión la demanda y necesidades.

Comprobación cartográfica

La comprobación cartográfica del estudio abarca más de 500.000 metros cuadrados y la topografía destaca que el punto de mayor altitud es el cauce del río, con los 46 metros del Puente Viejo, 6 más que los 40 metros del entorno de la Plaza Circular, lugar donde entroncará la prolongación de la línea.

El estudio también ha tenido en cuenta el aspecto socioeconómico, analizando efectos como la aceptabilidad social, empleo y seguridad. Destaca también el Consistorio los beneficios ambientales en cuantos la calidad del aire y la reducción de los niveles de ruido, pues la extensión de la línea contribuirá a reducir el uso del vehículo privado.

Además, el sistema de frenado del tranvía devuelve energía a la catenaria, lo que se traduce en un gran ahorro energético, y se reducirá la ocupación del suelo, porque la capacidad del tranvía es equivalente a 3 o 4 autobuses.

Respeto al patrimonio

Esta ampliación atravesará áreas del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia, por lo que requerirá en ciertos puntos medidas arqueológicas preventivas como sondeos, supervisión o excavaciones, según el grado de protección.

Por este motivo, se han catalogado todos los bienes con algún tipo de protección y se contará con un técnico arqueólogo para evitar la afección a elementos arqueológicos y patrimoniales, lo que incluye la red de acequias como parte del patrimonio hidrográfico tradicional de la huerta.

Además, se respetará el arbolado existente y se tendrá especial cuidado en el entorno del Jardín de Floridablanca y el del eucalipto de la Plaza Industria, catalogado como árbol monumental, y se garantizará que no se pierde espacio peatonal.

Integración

Propone el estudio medidas de integración para reducir el impacto visual, para lo que se minimizará el uso de infraestructuras en superficie y se optará por diseños discretos e integrados en el caso del mobiliario, que serán desmontables en aquellos recorridos por los que discurren grandes eventos.

Todo ello vendrá unido a un refuerzo de la vegetación, consolidando de esta forma el carácter sostenible del proyecto.

Trabajos

El anteproyecto permitirá terminar de perfilar el estudio económico y el modelo de explotación del tranvía, a través del estudio de soluciones y el desarrollo de la misma, los estudios hidráulicos y de drenaje, el cálculo de estructuras, el estudio de reordenación del tráfico, el de viabilidad económica y financiera y los proyectos de participación.

Todo ello vendrá acompañado de la memoria y sus anejos y los correspondientes planos y presupuestos.

El proceso de licitación de la redacción del anteproyecto tendrá un plazo de 2 meses, a lo que seguirá la redacción de la segunda fase en un plazo de 5 meses, paso previo a su exposición pública y los informes que se han de recabar de las distintas administraciones.

Plazos

Se simultanearán tanto la redacción del Anteproyecto como la exposición pública de la fase II y la emisión de Informes de Administraciones Públicas, lo que permitirá reducir los plazos y finalizar estos trabajos en septiembre de 2026.

Se prevé un incremento del 28% en la ocupación del tranvía, y el uso actual ya supone un 20% más que las cifras de viajeros de años anteriores, resalta el Consistorio.