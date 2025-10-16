El soterramiento del AVE en Murcia 'despeja' el camino: cuatro empresas se quedan fuera del concurso

El concurso para urbanizar la zona soterrada del AVE a su paso por Murcia avanza con una nueva valoración que ha dejado fuera a cuatro empresas, entre ellas, Ferrovial, a la que ya se adjudicó inicialmente el contrato, pero un tribunal anuló la adjudicación y el proceso volvió a la casilla de salida.

Las obras, que proyectan un paseo ajardinado en el barrio de Santiago el Mayor, se adjudicaron en un inicio a Ferrovial, pero la Asociación de Constructores de Murcia (Acomur) presentó un recurso al considerar que su oferta suponía una situación de baja temeraria. El motivo: Ferrovial rebajó el precio inicial de licitación, de 12 millones de euros, a unos 7,9 millones de euros, al aplicar el convenio colectivo de la industria siderometalúrgica, en lugar del de la construcción, que tiene salarios más altos y condiciones más específicas para obras.

El recurso de Acomur llegó al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que anuló la adjudicación y dictó que se volviese a realizar el proceso de evaluación.

Descartes

El contrato se divide en dos lotes. Uno de ellos abarca desde Torre de Romo hasta Ronda Sur, por poco más de 5 millones, y el segundo desde Ronda Sur hasta el Camino de Tiñosa, por casi 4,7 millones. Aunque en ambos casos se repiten el número de ofertas, las empresas que se han presentado y las que han sido descartadas. Otra coincidencia es que, en ambos lotes, la empresa mejor valorada era la penúltima en la lista tras analizar los criterios exclusivamente económicos.

La última reunión de la mesa de contratación dio lugar a una nueva valoración provisional, que elimina del proceso a 4 de las 17 empresas que se presentaron al concurso, entre ellas, Ferrovial. Las otras tres son UTE Urdecon-Extraco, Eiffade infraestructuras S.L. y ASCH infraestructuras y servicios S.A. La causa de su 'destierro' del proceso es también la misma: presentar una 'oferta anormal'.

Al analizar las ofertas presentadas, se calcula la baja media obtenida en relación al presupuesto base de licitación. En el primer lote, la baja media es del 14 por ciento y, en el segundo, del 12 por ciento. Por ello, las empresas que superaron estos porcentajes quedaron fuera del proceso de valoración.

Valoración

Una vez excluidas las ofertas 'anormales', se valoraron los criterios económicos de las 13 empresas, es decir, la propuesta económica presentada. Por último, se puntuaron los criterios evaluables mediante juicios de valor y mediante fórmulas. Y, en ambos lotes, la empresa que se posicionó como la penúltima en base a su oferta económica terminó la primera en la lista.

En el caso del lote 1, la empresa mejor valorada es Orthem, cuya oferta de 4,2 millones supone una rebaja de 800.000 euros respecto al precio inicial, de 5.006.399 euros. En cuanto al lote 2, UTE CHM Obras e infraestructuras obtuvo la mejor puntuación, aunque su oferta de 4.070.869 euros supone medio millón menos de lo previsto: 4.680.774 euros.

Pero aún habrá que esperar a que concluya el proceso de evaluación para conocer a las empresas que urbanizarán los tramos soterrados en la ciudad, con un plazo de ejecución de 11 meses.