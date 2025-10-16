El Palmar amplía y moderniza la red de abastecimiento

La red de abastecimiento de agua se amplía y moderniza en El Palmar, con unos trabajos desarrollados por Aguas de Murcia que suponen una inversión de 94.000 euros. Las obras, cuya finalización está prevista para noviembre, permiten optimizar la distribución del agua potable y reducir posibles incidencias en el suministro al prolongar, mallar y sectorizar la red, explica el Consistorio en un comunicado.

"Con esta obra, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras del municipio, garantizando una red de abastecimiento más moderna, eficiente y adaptada a las necesidades de los ciudadanos", destacó Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, en su visita a las obras.

Actuaciones

La actuación principal se centra en la calle Valle, donde se está renovando la red de abastecimiento con 184 metros de tubería, además de instalar 15 acometidas domiciliarias, 9 válvulas de corte y 7 pozos de registro.

Asimismo, en la calle Poeta Vicente Medina, se ejecutará un mallado de 14 metros de tubería con una válvula en pozo, mientras que en la calle Cumbre se realizará otro mallado de 7 metros con 2 válvulas en sendos pozos.

Esta intervención, que está previsto finalice en noviembre, incluye la reposición completa del asfalto en todas las zonas afectadas por las obras, recuperando la calzada con la máxima calidad y seguridad para el tráfico.