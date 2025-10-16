Ocho meses para construir 448 viviendas sociales en Murcia

El proyecto para construir 448 viviendas destinadas a alquiler social en Murcia y varias pedanías lleva un año paralizado. La Junta de Gobierno aprobó, en octubre de 2024, encargar a Urbamusa por cerca de 693.000 euros la construcción de las casas públicas y la redacción de los proyectos de las de iniciativa privada. Aunque, por el momento, no se han empezado las obras ni se han publicado los proyectos. Y la fecha límite que impone la subvención europea recibida es el 30 junio de 2026, explicó el dirigente del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá.

La iniciativa se remonta al equipo de Gobierno del socialista Serrano, que pidió una subvención europea de 23 millones para la financiación del proyecto, cuya inversión total asciende a los 63 millones. El Ayuntamiento debería abonar entre 6 y 8 millones y la cantidad restante se financiaría mediante licitaciones a empresas, según detalló el concejal del PSOE, Andrés Guerrero, este jueves en rueda de prenda. La idea era "construir, recibir la subvención y alquilar las viviendas durante 50 años", explicó Guerrero.

El siguiente paso que dio el proyecto fue el encargo a Urbamusa, por 693.000 euros, para construir las tres promociones de iniciativa municipal -exclusivamente públicas- y la redacción de las memorias técnicas de calidades mínimas de las seis promociones de iniciativa privada -que se licitarían a empresas, según explicaron desde la Glorieta-, y, para el segundo semestre de 2024, debería estar listo el calendario de obras.

Además, según confirmaron fuentes municipales a esta Redacción, el coste del alquiler se mantendrá en niveles "accesibles", con precios que "no superarán los 500 euros mensuales incluyendo las viviendas con garaje".

Fecha límite

El plazo límite que dicta la subvención es el 30 de junio de 2026, cuando las casas deberían "estar listas para su entrega y uso", concretó Ruiz Maciá, o será "un proyecto que se deja morir". El dirigente socialista agregó: "No sabemos si es un error o una elección", pues, si la iniciativa finalmente no sale adelante, esos solares públicos podrían, por ejemplo, salir a subasta.

Ruiz Maciá señaló dos consecuencias principales. Por un lado, el "daño directo a las familias y jóvenes que podrían haber usado esas 448 viviendas" y "a la sociedad", por el efecto que podría tener en el mercado de la vivienda la entrada de estos 448 inmuebles. A esto, añadió el "daño reputacional al Ayuntamiento de Murcia para futuras adjudicaciones de fondos".

El líder del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia recordó que el actual alcalde, José Ballesta, prometió la construcción de 4.500 viviendas públicas al inicio del mandato. "Esperamos que esta llamada de atención haga reaccionar al equipo de Gobierno, no sé si estamos a tiempo", declaró Ruiz Maciá, y concluyó: "no sabemos cuándo habrá otra ola de subvenciones europeas como las Next Generation".