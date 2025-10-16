Gabriela Vellio: "Es crucial que la UMU pueda potenciar ese sentimiento de pertenencia y orgullo por haber formado parte de ella"

¿Qué le llevó a estudiar Magisterio en la UMU, y cómo recuerda esos años?

Yo siempre he tenido claro que mi futuro pasaba por la cultura, el deporte, el tiempo libre o la educación. Mi etapa como estudiante en la UMU estuvo centrada al magisterio en la rama de la Educación Física, pero pronto me di cuenta que esa otra pasión, la organización de actividades, también la podía desarrollar. La verdad es que fueron unos años muy intensos, porque yo también trabajaba como monitora de tiempo libre y de actividades extraescolares. Compaginaba las clases con el trabajo en diferentes colegios y campamentos durante el fin de semana. Recuerdo la facultad con mucho cariño, como un sitio de oportunidades para ganar ‘tablas’ y experiencia para la vida más allá de la universidad una vez acabados los estudios.

Hasta que en 2004 comenzó a colaborar en la Bienvenida Universitaria. ¿Descubrió entonces su auténtica vocación?

Yo seguía enfocada en mis estudios, pero es verdad que desde el primer momento en el que llegué a la universidad me interesé por la organización de actividades como mercadillos, jornadas de mujer y deporte o las fiestas de la facultad, por ejemplo. Decidí entonces, en mi segundo año de carrera, apuntarme como voluntaria para la Bienvenida Universitaria. Al año siguiente, supongo que porque ya sonaban campanas de que en la Facultad de Educación nos ’movíamos’ mucho, me llamaron desde el Centro Social Universitario para que coordinase a los voluntarios de la Bienvenida, al menos unas 150 personas. Fue una experiencia preciosa, no podía creer que me pidiesen a mí que encabezase a un grupo de gente para ver cómo podíamos ayudar. Fue entonces Pepe Guillén quien me propuso continuar en el CSU proponiendo y organizando actividades para dinamizar el centro, que se había creado recientemente. Fueron pasando los años y fui enlazando prácticas hasta que finalmente se publicó una bolsa de trabajo a la que me presenté y por la que pude pasar a formar parte del Centro Social de una forma más oficial, por así decir. Creo que la vida al final me puso en ese camino, de manera muy natural, para que pudiese desarrollar todo mi potencial en algo que siempre me ha apasionado. Dicen que la gente con el paso de los años se va relajando, pero a mí me pasa al revés, me van surgiendo más inquietudes y ganas por embarcarme en nuevos proyectos para exprimir el tiempo y las oportunidades que van surgiendo.

¿Cómo ha evolucionado la Bienvenida Universitaria a lo largo de los años?

Antes se concentraba todo en una semana, y ahora hemos tenido que ‘crecer’ hasta el mes porque es imposible concentrarlo todo en siete días. La Bienvenida Universitaria 2025 cuenta con 150 actividades, no solamente en los distintos campus, sino que se llevan a cabo en espacios culturales de la Región de Murcia. Pero el espíritu de conexión con la sociedad murciana y la vida universitaria sigue presente como el principal objetivo.

Este año bajo el lema ‘La diversidad es nuestra fuerza’. Una muestra del carácter inclusivo, plural y abierto de la Universidad de Murcia, ¿no?

La Universidad de Murcia lleva tiempo decida a conectar con distintos grupos que también merecen que se escuchen y se atiendan sus necesidades. Es el momento de resaltar lo positivo de la diversidad, con toda esa riqueza que conlleva para hacer de ella una fortaleza.

¿Cómo de importante es para el estudiantado complementar la oferta académica con todo lo demás que ofrece la vida universitaria?

Todos los recursos que la UMU pone a disposición de su comunidad pueden aprovecharse para ganar una experiencia enorme y una formación integral. La universidad, al final, es un sitio que te transforma y donde cambia tu vida. No eres la misma persona cuando entras que al salir de ella. Una oferta tan amplia en cultura, deporte, ocio y formación es un regalo que puede ayudar al estudiante a salir de la universidad siendo mejor profesional y persona.

El CSU se ha convertido en el centro neurálgico de la vida universitaria a nivel cultural. ¿Cómo se gestiona tanto trabajo y actividades?

Con mucha ilusión, esfuerzo e implicación. Pero, sobre todo, con la intención de ofrecer cada día nuevas actividades que permitan establecer esa sinergia y conexión entre la propia comunidad universitaria y los diferentes colectivos de la sociedad murciana. El objetivo del Centro Social es dar esa vida y acoger las diferentes propuestas e inquietudes que surgen, en muchas ocasiones, de los propios estudiantes. Aquí escuchamos todas esas ideas y las materializamos para que vean la luz y no se queden en el pasillo.

También es secretaria de Alumni (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Murcia). ¿Qué importante es mantener ese vínculo entre institución y antiguos estudiantes?

Para mí fue un descubrimiento, y me parece un proyecto precioso, que la Universidad de Murcia quiera mantener el contacto y ese vínculo con sus antiguos alumnos y alumnas. Porque son capaces de retornar conocimiento mostrándonos unas trayectorias increíbles y brillantes, habiendo roto barreras en muchos casos. Una oportunidad magnífica de asesorar y servir de inspiración a estudiantes actuales. Es crucial que la UMU pueda potenciar ese sentimiento de pertenencia, de sentirte orgulloso de haber formado parte de ella.