Abre sus puertas un centro municipal con sala de estudios y salón de actos en Llano de Brujas

La pedanía murciana de Llano de Brujas estrena centro municipal, un espacio en el que se desarrollarán talleres para todas las edades, así como actividades culturales y de ocio. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha inaugurado esta mañana el edificio, que alberga una sala de estudios 24 horas, un salón de actos con capacidad para 200 personas.

El inmueble de dos plantas dispone, además, de dos aulas-taller, una sala multiusos, despachos para coordinación y alcaldía, así como zonas de descanso y aseos adaptados, y una plaza de 250 metros cuadrados con árboles en su acceso principal, desde la calle González Valentín.

Durante su intervención, el alcalde Ballesta destacó la rentabilidad social de las inversiones, "como respuesta a las inquietudes sociales, culturales, educativas, ciudadanas, asociativas de Llano de Brujas".

Talleres para todas las edades

Hay 9 talleres programados en el centro, a los que asistirán 86 personas a partir del 20 de octubre. Entre las propuestas destacan los talleres de artesanías tradicionales -como bordado, esparto picao y cuero repujado- y los de nuevas habilidades, como dibujo, tapices modernos o reparación de piezas de cerámica. También se ofrecerán actividades de lectura dramatizada, un taller de gestión emocional, y colaboraciones con el Área de Salud Mental municipal.

Además, el centro acogerá diversas actividades culturales y de ocio en los próximos meses, como el Paseo Didáctico 'El ayer y el hoy del sistema de riego tradicional', el 17 de octubre, un concierto de folk del grupo Los Astrónomos, el 8 de noviembre, y la actuación del narrador Félix Albo con 'Historias inquietantes', el 13 de noviembre.

Además, este espacio seguirá siendo la sede de colectivos locales, como la Asociación del Carnaval de Llano de Brujas -el más antiguo del municipio de Murcia- y la Asociación Cultural Poeta Francisco Sánchez Bautista, organizadora del Premio Internacional de Poesía Francisco Sánchez Bautista.

Atención social cercana

El edificio alberga asimismo la Unidad de Trabajo Social (UTS) de Llano de Brujas, que atiende a la población de esta pedanía y de Santa Cruz, sumando un total de 8.487 habitantes.

Desde enero hasta octubre de 2025, la UTS ha atendido a 115 familias (398 personas), de las cuales un 37,6 % son mayores y un 12,5 % infancia y juventud, realizando 262 intervenciones sociales. Además, el Equipo de Atención a la Dependencia ha tramitado 90 informes de prestaciones y servicios.

La UTS ofrece atención presencial con cita previa los lunes y miércoles de 9:00 a 12:45 horas, y cuenta con una trabajadora social especializada en la gestión del Sistema de Atención a la Dependencia.