La restauración de la casa Antonete Gálvez en Murcia arranca en la capilla

La Casa Antonete Gálvez, en Torreagüera, es un inmueble público, declarado BIC y protegido también en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia, que extiende también la protección al entorno del inmueble y las palmeras que se ubican en la finca.

Aunque el Ayuntamiento ya está pensando en su rehabilitación integral, antes de plantear el proyecto, se llevarán a cabo las actuaciones más urgentes, explicaron fuentes del Consistorio a esta Redacción. Los técnicos municipales que visitaron el inmueble determinaron que se debía construir una cubierta en la capilla, edificio anexo a la casa, para proteger las pinturas que alberga, pues se realizaron al temple y no son aptas para estar expuestas al exterior.

Los técnicos datan las pinturas del siglo XVIII, momento en que este espacio es la capilla de un Convento de los Hermanos Hospitalarios de la Orden de San Juan de Dios. Posteriormente, en el siglo XIX, con la instalación de Antonete Gálvez -figura clave del levantamiento cantonal-, estas pinturas fueron enlucidas casi por completo. La intervención planteada ahora contempla una mínima intervención sobre las obras, "siempre necesaria y justificada" y con "respeto total al original, sin agresión física, química o estética", matizaron desde el Consistorio. Además, se han realizado pruebas previas, fundamentalmente para la limpieza y consolidación de los murales.

Al construir la cubierta, se realizará una reconstrucción del volumen, de forma ligera y neutra sin entrar en la composición de la antigua fachada. Asimismo, se llevará a cabo el tratamiento de los muros para evitar los efectos de la humedad, al crear una barrera horizontal en la base e inyectar resinas específicas para evitar la entrada de agua. También se sustituirán las medidas provisionales adoptadas, como apuntalamientos y apeos, por un zunchado perimetral horizontal de la capilla en dos alturas (a media altura y en su parte alta).

Pinturas murales del siglo XVII ubicadas en la capilla anexa a la casa. / A.M.

Denuncias vecinales

Algunos vecinos de Torreagüera denuncian que los propietarios colindantes han instalado una verja blanca que impide el paso a los vecinos y, además, se ha construido junto al edificio un campo de airsoft, un deporte que simula combates, aunque la protección del inmueble dictada en el PGOU se extiende también al entorno del histórico edificio y a las palmeras que se ubican en la parcela.

La ficha de protección y catalogación del PGOU de Murcia estipula que "el interés de conservar la composición volumétrica y de fachadas lo justifica su valor ambiental e histórico, debiendo protegerse también el entorno, evitándose actuaciones que alteren los valores ambientales y paisajísticos. Deberán conservarse las palmeras". La ficha también recuerda que en ese rincón de la huerta de Murcia nació en 1819 Antonio Gálvez Arce, figura clave del levantamiento cantonal, en el marco de la Primera República Española.

El inmueble ingresó en 2021 en la Lista Roja del Patrimonio Cultural Español de la asociación Hispania Nostra, que alerta del "estado de ruina" por el "abandono del edificio".