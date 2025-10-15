Quince empresas quieren hacer realidad el Parque Metropolitano de Murcia

El Parque Metropolitano Oeste de Murcia, proyectado como el mayor pulmón verde del municipio por el Ayuntamiento, ha recibido 15 ofertas de empresas para ejecutar la primera fase del proyecto. El lunes cerró el plazo de presentación de propuestas para construir esta infraestructura verde, que pretende reconectar la urbe con su río y su huerta e impulsar la zona de Barriomar.

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 6.308.940 euros, se divide en dos lotes: uno dirigido a obra civil y urbanización, que ha recibido un total de 12 ofertas y, otro destinado al área de juegos infantiles, con toboganes, escaleras, rampas y pasarelas, que ha recibido tres propuestas. En este segundo lote, se valorará también la calidad estética, propositiva y creativa de las ofertas. Esta área contará con una torre de 12 metros con mirador panorámico y los juegos serán accesibles e inclusivos para niños con necesidades especiales.

Digitalización

El espacio será, además, el "primer gran parque inteligente de Murcia, plenamente integrado en la red municipal y en la aplicación Tu Murcia - Murcia al instante", destaca el Consistorio en un comunicado, pues contará con sensores de calidad del aire, polen y ruido; estación meteorológica propia; dispositivos ECOP para detectar olores y partículas y contadores de aforo inteligentes para conocer en tiempo real la ocupación de cada zona.

Las fuentes serán inteligentes y permitirán crear coreografías de agua, luz y música. También el lago y las fuentes estarán monitorizados con sistemas de telemetría para garantizar la calidad del agua. Por su parte, el riego se gestionará con sondas de humedad y control remoto para optimizar cada gota e iluminación LED telegestionada con control de intensidad y color.

La señalización será interactiva, para descubrir rutas botánicas, información patrimonial y la agenda de actividades. También habrá puntos de recarga para bicicletas y patinetes eléctricos, todo ello accesible desde la app municipal.

Vegetación

El proyecto incluye la plantación de 5.800 ejemplares vegetales, entre ellos más de 800 árboles de gran tamaño (álamos, plátanos, olmos, palmeras, cipreses, fresnos y sauces), además de especies autóctonas de la huerta murciana y del entorno mediterráneo. Además, habrá ocho fuentes ornamentales y paisajísticas del Plan Alberca y un lago naturalizado de 800 metros cuadrados.

Asimismo, se recuperarán elementos históricos como la chimenea de la antigua fábrica La Molinera, que será restaurada e iluminada.

Como ya detalló el alcalde, José Ballesta, en la presentación del proyecto, el diseño prioriza la movilidad sostenible, al conectar Barriomar con el Malecón, el Paseo Fluvial y el centro urbano mediante itinerarios peatonales y ciclistas.

"Hace casi una década, comenzaba a ponerse en marcha la estrategia ‘Murcia Río', el gran proyecto de ciudad para la recuperación e integración del río Segura dentro de la configuración urbana de Murcia, para que los murcianos volvieran a mirar nuevamente a su río. Ahora, el Parque Metropolitano está más cerca de ser una realidad y convertirse en el punto de unión entre barrios y un espacio único para que las distintas generaciones de murcianos puedan disfrutar de una ciudad más verde, integrada, sostenible e inteligente, sin olvidar sus raíces", subrayó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

En junio, el proyecto recibió el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura y, el 4 de julio, la Junta de Gobierno dio luz verde al proyecto básico y de ejecución. El último paso administrativo se dio el 31 de julio, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó la ejecución con carácter plurianual del proyecto, como paso previo a la apertura del expediente de contratación.