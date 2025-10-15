Humoristas y comercios locales toman el Víctor Villegas en Murcia

Murcia Shops Forum regresa un año más al Auditorio Víctor Villegas, que acogerá este domingo la novena edición del evento, organizado por la Cámara de Comercio de Murcia y la Comunidad. Esta cita con el comercio de proximidad incorpora este año una novedad: la presencia de humoristas como ponentes.

Personalidades como Samantha Vallejo-Nágera, jurado del programa de televisión 'MasterChef', la cantante y actriz Miriam Fernández y el experto en inteligencia artificial José Javier Caravaca, entre otros, estarán presentes en el evento. "Descubriremos que integrar el humor en nuestras prácticas diarias puede transformar nuestro negocio y, por supuesto, nuestras vidas", destaca la web del foro.

Además, varias empresas regionales contarán sus experiencias, como Crea tu Área, Locoloco Vintage, Insólita Slow Concept y brabu!. La apertura de puertas será a las ocho y media, el 'Foro de todas las tiendas' iniciará a las nueve y, hasta las dos de la tarde, se sucederán las diversas ponencias.

"Este tipo de eventos refuerzan esa visión y aportan valor real al día a día de nuestros comerciantes", resaltó durante la presentación del evento el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, quien participó junto a la presidenta de la Cámara, Miryam Fuertes.