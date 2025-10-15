Dos años con el contrato de parques y jardines caducado en Murcia

El PSOE vuelve a denunciar, como ya hizo en mayo después de que una persona quedase encerrada en su coche al caerle una rama encima al vehículo, que el contrato del servicio de parques y jardines está vencido y en prórroga forzosa desde hace dos años en Murcia, lo que provoca "deterioro progresivo" de los espacios y zonas verdes, según la edil socialista Ainhoa Sánchez, hecho al que se suman varias caídas de ramas, en barrios como el Infante Juan Manuel, Santiago El Mayor, Vistabella o La Flota.

En respuesta, el Partido Popular explicó en nota de prensa que "esta misma concejal socialista fue quien eliminó el lote de revisión del arbolado del contrato original y, además, duplicó su coste, pasando de 60 a 118 millones de euros, una maniobra que lo hizo absolutamente inviable y dejó el servicio en una situación caótica".

“Actualmente, tenemos más de 250 operarios trabajando a diario para garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos, que es lo que más nos preocupa, y para mantener en perfecto estado los más de 110.000 árboles de nuestro municipio, que son revisados periódicamente”, señaló el concejal popular de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Reclamos

La concejala socialista Ainhoa Sánchez pidió al Ayuntamiento en un comunicado que actúe de forma inmediata para revertir esa situación. Asimismo, la edil lamentó la falta de personal en el servicio, que carece de equipo técnico y jefe de servicio desde hace un mes, indicó.

Por último, reclamó que se ponga en marcha un plan de revisión y poda preventiva en el arbolado del municipio para evitar más caídas de ramas. "La protección del arbolado no puede abordarse con actuaciones puntuales ni improvisadas, sino con una estrategia preventiva, planificada y sostenida en el tiempo", sentenció.