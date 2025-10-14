PAISAJE URBANO
Retiran de Murcia más de 300 vallas viejas y con mensajes publicitarios sexistas
La AMEP impulsa una campaña para reducir la saturación visual y mejorar la accesibilidad de estos soportes para las pequeñas y medianas empresas
J.V.G.
La Asociación Murciana de Empresarios de Publicidad Exterior (AMEP) ha completado la retirada de más de 300 vallas obsoletas y de todos los anuncios con contenido sexista presentes en el municipio de Murcia. La iniciativa que, según la asociación, responde a la demanda de la población, "refuerza el compromiso del sector con una publicidad responsable a la vez que reduce la saturación visual en avenidas y barrios". “Nuestro compromiso no es solo con la publicidad, sino con la ciudad y sus habitantes. Murcia necesitaba un espacio público mejor organizado y libre de mensajes que no representan sus valores”, explica Víctor Javier Segura, presidente de AMEP. Así, señalan que actuación contribuye a un "paisaje urbano más limpio, ordenado e igualitario".
Además de eliminar soportes deteriorados o redundantes, AMEP indica que actuación "ha mejorado la accesibilidad y abierto nuevas oportunidades para el pequeño comercio". En ese sentido, Segura ha subrayado que “queremos que la publicidad exterior siga siendo una herramienta útil, especialmente para las pymes, que encuentran en esta plataforma un canal eficaz y cercano para llegar a la población”.
Desde la asociación, indican que la AMEP mantiene un diálogo constante con las administraciones públicas y los agentes sociales "para garantizar que este tipo de publicidad sea una opción eficaz que contribuya al desarrollo económico y mejore la habitabilidad del municipio".
