"Tenemos niños jugando entre ratas": las quejas por roedores se acumulan en Murcia y pedanías

Las quejas vecinales por la presencia de ratas se acumulan en varios puntos de Murcia y pedanías. No es novedad ver algún roedor corretear por las noches en los parques y jardines, "pero desde septiembre está plagado", aseguró una madre del CEIP Luis Costa de Santiago y Zaraiche, centro cercano a un parque ubicado en el paseo Marinero Luis de Torres, donde hay un foco de ratas.

"Hasta a los críos les da miedo bajar", añadía esta madre, quien aseguró que varias familias se quejan de la situación a través de la app 'Tu Murcia' desde hace tres semanas. Aunque otros vecinos expresaron que han informado a Zoonosis y al servicio de control de plagas. "Ni caso nos han hecho", lamentó una residente.

En respuesta, fuentes del Ayuntamiento aseguraron que "el servicio de Zoonosis ha realizado actuaciones entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre en la zona. Se han realizado labores de desratización en solares y alcantarillado, al tiempo que se han colocado dispositivos de control de roedores para monitorizar el nivel de actividad".

El parque en el que anidan las ratas en Santiago y Zaraiche se sitúa cerca de dos colegios -el CEIP Luis Costa y el de La Flota- y un campo de fútbol. Una de las residentes de la citada calle relató a este diario que el espacio ya se había ganado el apodo de "el parque de las ratas", pero ahora "están las oliveras llenas de ratas, parece que hay una plaga a tope".

Otra vecina de la zona narró cómo su hija de 14 años salió a pasear al perro y, en un despiste mientras miraba el móvil, la mascota "se estaba restregando con una rata muerta con gusanos" y, desde entonces, el animal está con vómitos. Fue entonces cuando, "hablando con los vecinos, salió todo", matizó.

Esta misma vecina contó que pillaron a un niño "jugando con tres ratas con un palo" y que la semana pasada llamó al 010 para denunciar la situación y la respuesta fue que "hay que acostumbrarse a vivir entre ratas", declaró, en unas directrices que recuerdan a las adoptadas en París, urbe que hace ya dos años ‘se rindió’ ante las ratas e incluso promueve grupos de trabajo sobre la ‘cohabitación’ para que a los parisinos no les resulten tan desagradables sus nuevos ‘vecinos’. "¿A qué están esperando para hacer algo, a que muerdan a algún crío?", lamentaba la residente.

Aunque las ratas anidan en el citado parque, se pasean por los alrededores y se acercan a los colegios, atraídos por los restos de los almuerzos de los escolares, aseguraron las vecinas de la zona contactadas por esta Redacción.

251013LMU_Juan Carlo (225412423).jpg / Juan Carlos Caval

Otros focos

Los vecinos de La Ñora también denuncian un punto crítico al pasar en el entorno de la Rueda. "La gente va a aparcar a un descampado en el que parece que te va a salir un cocodrilo", narró uno de los residentes de la zona a esta Redacción, quien también aseguró que la acumulación de basura, unida a la falta de mantenimiento y poda, ha provocado un aumento de ratas.

También en varios puntos de la ciudad de Murcia se han visto más ratas que de costumbre -no es una estampa nueva ver roedores corretear, por ejemplo, por el Jardín de la Seda-. Uno de los residentes de la calle Mar Menor, junto al hospital La Vega, relató a La Opinión que vio tres o cuatro ratas al caer una rama en uno de los árboles de la vía.