Inician esta noche las obras en el Arco Noroeste de Murcia para integrarlo en la A-30

El Arco Noroeste de Murcia continúa su expansión y esta misma noche inician las obras para integrarlo en la A-30, unos trabajos que durarán unos dos meses y no interrumpirán el tráfico en la zona, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En julio de este año se abrieron los dos primeros tramos del Arco Noroeste entre Archena y Las Torres de Cotillas, un recorrido de 21,7 kilómetros para enlazar esta autovía de nueva construcción con la A-7, una actuación que supuso una inversión de 169 millones de euros.

En la actualidad, se está ejecutando el tercer y último tramo. Aunque, para integrar esta autovía en la Red de Carreteras del Estado hay que llevar a cabo un cambio de nomenclatura de algunas carreteras del entorno en la ciudad de Murcia, una labor que iniciará esta noche y se prolongará durante dos meses.

Mañana mismo entrará en vigor la nueva denominación, y será la oficial y operativa a todos los efectos (comunicaciones, explotación, incidencias, seguridad vial, accidentes, etc.), independientemente de que los trabajos de señalización se completen en las semanas posteriores.

Se modificarán un total de 408 carteles (308 de titularidad estatal y 100 de titularidad municipal y autonómica) y se sustituirán 27 señales indicadoras, entre carteles laterales y pórticos, para dar continuidad a la A-30 y adaptar los flujos de tráfico, detalla el Ministerio de Transportes.

Itinerario

La autovía podría ser el punto y final de los atascos del nudo de Espinardo, pues liberará las rotondas cercanas a la ciudad, por las que circulan 123.000 vehículos al día. Asimismo, supondrá un baipás de la autovía A-30 desde el km 119, en Archena, al km 150, en el Puerto de la Cadena, que reducirá el tráfico que actualmente discurre la misma en la Ronda Oeste de Murcia y Nudo de Espinardo.

La infraestructura, además, conectará los municipios de la Vega Media y creará un itinerario que permitirá canalizar el tráfico de largo recorrido con origen o destino en Andalucía, Cartagena, Valencia y Albacete, enlazando la A-30 con la A-7, en Alcantarilla, y atravesando los municipios de Molina de Segura, Lorquí, Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y Murcia.

Nuevas denominaciones

Así, pasarán a formar parte y a denominarse autovía A-30 (Albacete-Cartagena) los dos tramos del Arco Noroeste ya en servicio y el tramo restante una vez entre en funcionamiento; el tramo de autovía MU-30 entre el enlace con la autovía A-7 (km 0) y el enlace con la autovía MU-31 (km 5,750), y la propia autovía MU-31.

Además, pasará a denominarse autovía MU-32 (Acceso norte de Murcia) el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con el Arco Noroeste (km 119,4) y el enlace con la A-7 (km 135), mientras que la autovía MU-33 (Acceso sur de Murcia) integrará el tramo de A-30 comprendido entre el enlace con la autovía A-7 (km 137,750) y el enlace con la actual MU-31 (km 150,7).

Mapa que ilustra la adaptacion de las nomenclaturas de varias carreteras tras ejecutar el Arco Noroeste en Murcia. / Ministerio de Transporte

Trabajos

Los trabajos para modificar la denominación de los tramos indicados consistirán en actualizar las señales, adecuar los carteles con láminas adhesivas reflectantes y sustituir la cartelería. Además, las actuaciones se dividirán en dos fases: la primera fase se realizará en la noche del 14 al 15 de octubre, y consistirá en el cambio de los hitos kilométricos de las carreteras implicadas.

Durante los dos meses siguientes, se ejecutará la segunda fase, de mayor complejidad, que abarcará la modificación de pórticos, banderolas, carteles flecha y carteles laterales, tanto de la red estatal como de vías de titularidad local o regional.