Habilitados aseos para los vecinos afectados por el corte de agua en pedanías de Murcia

Los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses se abren a la ciudadanía

El pabellón deportivo de Los Martinez del Puerto es una de las instalaciones habilitadas para ducharse.

Archivo: El pabellón deportivo de Los Martinez del Puerto es una de las instalaciones habilitadas para ducharse. / Condejalía de Deportes

La Opinión

El Ayuntamiento de Murcia informa de que, debido al corte temporal del suministro de agua potable que afecta a diversas pedanías del campo de Murcia como consecuencia de las recientes lluvias, se han habilitado los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses para que los vecinos afectados puedan asearse y hacer uso de las instalaciones higiénicas básicas.

El pabellón de Los Martínez del Puerto permanecerá abierto en horario de 8:30 a 15:30 horas y de 15:30 a 23:00 horas, mientras que el pabellón de Avileses estará disponible de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 23:30 horas.

Ambos recintos cuentan con duchas, aseos y vestuarios totalmente operativos, dispuesto para atender las necesidades de los usuarios y garantizar el correcto uso de las instalaciones.

