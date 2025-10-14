Servicio
Habilitados aseos para los vecinos afectados por el corte de agua en pedanías de Murcia
Los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses se abren a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Murcia informa de que, debido al corte temporal del suministro de agua potable que afecta a diversas pedanías del campo de Murcia como consecuencia de las recientes lluvias, se han habilitado los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses para que los vecinos afectados puedan asearse y hacer uso de las instalaciones higiénicas básicas.
El pabellón de Los Martínez del Puerto permanecerá abierto en horario de 8:30 a 15:30 horas y de 15:30 a 23:00 horas, mientras que el pabellón de Avileses estará disponible de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 23:30 horas.
Ambos recintos cuentan con duchas, aseos y vestuarios totalmente operativos, dispuesto para atender las necesidades de los usuarios y garantizar el correcto uso de las instalaciones.
- Sigue en directo el avance de la dana Alice en la Región de Murcia
- Máxima alerta por lluvias en la Región el viernes: elevan a rojo el aviso en algunas zonas
- Suspendidas las clases en el Campo de Cartagena y Mazarrón ante el aviso rojo por lluvias torrenciales
- Murcia se convertirá en Estambul en noviembre en el rodaje de una superproducción de Hollywood
- Un muerto y un herido de gravedad tras un atropello durante la inauguración de una pista deportiva en Lorca
- Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse
- La Región de Murcia, en vilo por la dana Alice
- Doble crimen en Lorca: hallan en un maletero el cadáver de un hombre minutos después del asesinato a tiros de otro