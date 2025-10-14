Habilitados aseos para los vecinos afectados por el corte de agua en pedanías de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia informa de que, debido al corte temporal del suministro de agua potable que afecta a diversas pedanías del campo de Murcia como consecuencia de las recientes lluvias, se han habilitado los pabellones de deportes de Los Martínez del Puerto y Avileses para que los vecinos afectados puedan asearse y hacer uso de las instalaciones higiénicas básicas.

El pabellón de Los Martínez del Puerto permanecerá abierto en horario de 8:30 a 15:30 horas y de 15:30 a 23:00 horas, mientras que el pabellón de Avileses estará disponible de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 23:30 horas.

Ambos recintos cuentan con duchas, aseos y vestuarios totalmente operativos, dispuesto para atender las necesidades de los usuarios y garantizar el correcto uso de las instalaciones.