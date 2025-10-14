La feria outlet regresa a Alfonso X en Murcia con 30 comercios

La feria outlet que se celebra cada otoño en el paseo Alfonso X se ha consolidado como una cita con el comercio minorista de Murcia. En esta ocasión, el evento desplegará 30 comercios locales del 22 al 26 de octubre, en horario de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h, excepto el domingo día 26 que será únicamente por la mañana.

Así lo ha anunciado el concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, en la presentación del evento que incluye, además, actividades paralelas para todos los públicos, como conciertos con artistas del festival Crea Joven, demostraciones de belleza y cosmética, actuaciones infantiles de Drilo el Cocodrilo, talleres para niños, y reparto gratuito de palomitas y algodón de azúcar.

Los comercios participantes pertenecen a las asociaciones Nuevo Corazón de Murcia, Triángulo y Centro de Murcia, Asociación de Comerciantes del Carmen, Vista Alegre y ‘300 metros vip' (de calle Jabonerías y calle Sociedad).

El objetivo de la feria, resalta el Consistorio en un comunicado, es "impulsar el comercio de proximidad, dinamizar las ventas en la campaña de otoño y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia atractiva y familiar en pleno centro de la ciudad".

"Queremos que esta feria sea una gran fiesta del comercio murciano, en la que los ciudadanos puedan disfrutar de la oferta local mientras apoyan a nuestros negocios de siempre", destacó Jesús Pacheco durante la presentación, en la que ha estado acompañado por el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Oeste, David San Nicolás, y el presidente de la Junta Municipal del Distrito Centro Este, Lorenzo Tomás.