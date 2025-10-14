El corazón de Alfonso X, en manos de una restauradora de renombre

El Ayuntamiento de Murcia adjudica la restauración de la urna que contiene el corazón de Alfonso X el Sabio, en la Capilla Mayor de la Catedral de Murcia, a Josefa Monteagudo Merlos. La restauradora, con más de 25 años de profesión y proyectos destacados a sus espaldas -en la propia Catedral y, el Castillejo de Monteagudo y el yacimiento de San Esteban, entre otros-, será la encargada de redactar, dirigir y ejecutar la iniciativa en un plazo de unos dos meses y medio.

La restauradora visitó junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, el monumento funerario para conocer su estado actual. Con un presupuesto de casi 32.500 euros, la actuación tiene por objetivo corregir los desperfectos derivados de la humedad que afecta a la urna desde su última intervención, realizada en 1997.

Trayecto

Josefa Monteagudo Merlos es una de las restauradoras más reconocidas del ámbito regional y nacional, con más de 25 años de experiencia en la conservación de bienes culturales, especializada en arqueología.

Entre sus intervenciones más destacadas, figuran los trabajos en el conjunto arqueológico de San Esteban, la Capilla de Junterones y la Sacristía de la Catedral de Murcia, el Castillejo de Monteagudo, el Balneario de Archena, la Villa Romana de Los Villaricos (Mula) o el yacimiento argárico de La Bastida (Totana).

Asimismo, ha participado en importantes proyectos de investigación y restauración en colaboración con la Universidad de Murcia y la Universidad Autónoma de Barcelona, además de publicar en revistas y congresos especializados sobre conservación arqueológica y restauración de piedra y metales.

Plazos

El proyecto prevé un plazo de dos semanas para la redacción técnica y una duración estimada de dos meses para la ejecución de los trabajos, que se centrarán en la limpieza, consolidación y reintegración de los materiales originales, así como en el tratamiento de sales solubles y patologías estructurales. También se intervendrá en las esculturas que componen la urna: el arco triunfal, los maceros y las lápidas conmemorativas.

Todo el proceso estará dirigido "por profesionales especializados con solvencia acreditada en restauración patrimonial, bajo la supervisión municipal y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma", detalla el Consistorio en un comunicado.

Por otro lado, el convenio rubricado el pasado mes de agosto con la Diócesis de Cartagena articula la creación de la Comisión de Seguimiento coordinar el desarrollo y la ejecución del proyecto, que estará constituida por parte del Obispado por el deán de la Santa Iglesia Catedral, Tomás Cascales; y los canónigos Francisco José Alegría y José Antonio Ibáñez; por el Ayuntamiento serán la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez; el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés; y la jefa de servicio del Centro Municipal de Arqueología, Carmen Martínez.

Visitas

El Ayuntamiento contempla la organización de visitas guiadas durante la ejecución de los trabajos, así como la realización de un reportaje documental gráfico y planimétrico. Esta iniciativa permitirá conocer el proceso técnico y redescubrir el legado del Rey Sabio.

Esta restauración se suma a otras actuaciones de recuperación del patrimonio que se están ejecutando enmarcadas en el proyecto Murcia 1200 como son las Murallas de Sagasta y Sol; el Yacimiento de San Esteban; el Mercado de Verónicas; la Ermita del Salitre; y el Eremitorio de la Luz en la pedanía de Santo Ángel con una inversión de 8,5 millones de euros en total.