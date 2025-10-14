30 años del servicio de Teleasistencia en Murcia con un día de actividades

El servicio municipal de teleasistencia, un recurso público que permite a más de 3.500 personas mayores vivir con autonomía y seguridad en su domicilio, cumple 30 años y el Ayuntamiento ha organizado una campaña y un programa de actos para conmemorar la efeméride.

Aunque en el acto de presentación el equipo de Gobierno resaltó que no hay lista de espera en el servicio, la edil socialista Esther Nevado aseguró en rueda de prensa que "llevamos casi 5 meses sin tramitar nuevas altas", pues los trabajadores sociales tramitan los expedientes, pero el administrador que tiene que remitirlos a las entidades correspondientes "estaba de baja", aseguró Nevado.

Durante el acto de presentación de la conmemoración se proyectó el tráiler del cortometraje conmemorativo ‘Treinta años cuidándote' que narra, a través de protagonistas reales, cómo la teleasistencia acompaña a las personas usuarias desde la solicitud del servicio hasta su aplicación en el hogar.

Eventos

El 23 de octubre será la fecha central de la conmemoración. Por la mañana, en Edificio Moneo acogerá una jornada técnica dirigida a profesionales del sector, entidades sociales y empresas tecnológicas. La inauguración contará con la intervención de representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, y la ponencia marco correrá a cargo de Miguel Ángel Valero Duboy, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en accesibilidad.

La mañana incluirá también la mesa redonda ‘La Teleasistencia: trayectoria, voces del presente y mirada al futuro', con la participación de profesionales, responsables de la empresa adjudicataria y una persona usuaria del servicio junto a su hija.

Por la tarde, en el auditorio de La Alberca, se celebrará una jornada dirigida a personas usuarias y sus familias, con el encuentro participativo "Mi experiencia con la Teleasistencia', la proyección del cortometraje conmemorativo, un espectáculo musical de canciones de siempre y una merienda comunitaria.

Otros actos

La concejal Pilar Torres explicó que el aniversario, bajo el lema ‘Treinta años cuidándote. Tecnología que te acompaña en casa', "es una ocasión para reconocer la trayectoria del servicio y el compromiso de quienes lo hacen posible: las personas usuarias y sus familias, el equipo profesional del Área de Servicios Sociales y la empresa adjudicataria".

Desde este martes, 14 de octubre, se mostrará en mupis y marquesinas la campaña compuesta por fotografías de personas usuarias del servicio y de actividades comunitarias, con el objetivo de poner en valor este servicio que contribuye a facilitar la autonomía, la seguridad y la permanencia en el entorno de las personas mayores del municipio de Murcia.

El Servicio Municipal de Teleasistencia del Ayuntamiento de Murcia nació en 1994 con el objetivo de garantizar la seguridad, el acompañamiento y la atención continua a personas mayores, con discapacidad o en situación de especial vulnerabilidad. Desde entonces, ha evolucionado de los primeros terminales analógicos a dispositivos digitales con funcionalidades avanzadas, incorporando geolocalización, detectores de gas y humo, detectores de caídas y programas predictivos de riesgo.

Entre sus líneas de actuación destacan los protocolos de prevención y detección de malos tratos o soledad, la atención psicológica y el seguimiento social individualizado. Además, el servicio desarrolla encuentros de envejecimiento activo en barrios y pedanías, y cuenta con un equipo técnico especializado en coordinación con la empresa adjudicataria Tunstall Televida.