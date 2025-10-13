Recorte a las ayudas para niños y adolescentes en Murcia "por falta de presupuesto"

"Tenemos a educadoras sociales que le tienen que transmitir a las familias que los menores a su cargo no pueden ir, por ejemplo, al pedagogo o al psicólogo que estaban asistiendo", explicó la concejala del Grupo Municipal Socialista, Esther Nevado, en rueda de prensa. El motivo: la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y las ayudas socioeducativas a la infancia y adolescencia está por agotarse, y ahora se priorizan solo algunos de los servicios que antes cubría, en concreto, el de comedor y el de escolarización temprana, este último solo en centros privados.

En el caso de las ayudas socioeducativas a niños y adolescentes, incluyen ayudas para el servicio de comedor y, en situación de vulnerabilidad, incluso para la manutención de los menores durante las vacaciones. También para la escolarización temprana, actividades escolares, material educativo y actividades de ocio. Aunque destacan las prestaciones para alumnado con necesidades educativas especiales, destinadas a financiar recursos como psicólogos y logopedas, entre otros. Estas ayudas suelen beneficiar a entre 4.000 y 5.000 niños y adolescentes al año, según las solicitudes resueltas en los últimos años.

Otras prestaciones

"Debido al elevado número de solicitudes pendientes de resolución, es previsible que no se puedan atender en su totalidad", expone la instrucción que recibieron los servicios sociales, sobre las ayudas de emergencia social. El escrito prioriza las solicitudes "que tengan valoración positiva y contemplen un endoso a una entidad social" -es decir, que estas adelanten el importe-, "hasta agotar el presupuesto disponible".

La edil socialista subrayó, además, "el coste para los profesionales de los servicios sociales del Ayuntamiento, que se están viendo obligados a trabajar con un 'no' permanente" y mencionó otras ayudas afectadas por la falta de fondos, como el 'respiro familiar', que se redujo de cuatro horas semanales a dos horas y media cada 15 días.

Sobre el servicio de teleasistencia, cuestionó el evento que conmemora sus 30 años en funcionamiento, en el que el equipo de Gobierno aseguró que no hay listas de espera y que se han atendido a 14.000 usuarios en las tres décadas que lleva operativo el servicio. Sin embargo, la edil socialista aseguró que "llevamos casi 5 meses sin tramitar nuevas altas", pues los trabajadores sociales tramitan los expedientes, pero el administrador que tiene que remitirlos a las entidades correspondientes "estaba de baja", aseguró Nevado.

"Ejemplos de mala gestión"

Con todo, el Grupo Municipal Socialista llevará varias mociones al próximo Pleno, "no para solucionar nada, porque con su mayoría absoluta van a pisarlas como hacen siempre, pero sí por lo menos para exigirles que den la cara y que den explicaciones", concluyó la edil.

"Un Ayuntamiento no puede ser simplemente un promotor de eventos", declaró, por su parte, el portavoz socialista, Ginés Ruiz Maciá, quien explicó que "se empeñan en acumular ejemplos de mala gestión" y citó, entre otros, los retrasos en materia de movilidad y en obras en colegios, así como "una política de personal que es un desastre", "con bibliotecas que cierran por las tardes por falta de personal", detalló el portavoz.