El PSOE denuncia en Murcia la "nula gestión y el abandono del PP" a las pedanías

La inversión y gestión de las pedanías vuelve a estar en el foco del enfrentamiento político municipal. La edil socialista Carmen Fructuoso denuncia "la falta de interés e indiferencia del Gobierno de Ballesta" a estas poblaciones, que asegura que algunas de ellas "están en una situación crítica, peor que nunca con la ausencia de inversiones y el deterioro de servicios básicos", que pese a los avisos anteriores de su formación política, "sigue sin realizarse el mantenimiento adecuado".

Fructuoso señala las obras que no se han ejecutado aún en San Pío X, Los Garres y en las localidades del Campo de Murcia, asegurando que "los anuncios de cientos de proyectos quedan en nada". En Los Garres, asegura que "más de 60.000 euros destinados a nuevos proyectos siguen sin ejecutarse; en San Pío, los 138.000 euros previstos para la creación de una sala de estudios y una biblioteca permanecen bloqueados desde hace meses; y en las pedanías del Campo de Murcia, la falta de actuaciones demuestra que el presupuesto de inversiones del PP se queda en el cajón año tras año".

Según Fructuoso, "esta inacción, sumado a la ausencia de inversiones y prestaciones básicas está agravando el deterioro de los servicios públicos y el entorno en las pedanías, con calles y aceras en mal estado, contenedores desbordados, parques y jardines sin mantenimiento, alumbrado deficientes y espacios públicos degradados". Por lo que alerta que "no se trata solo de una pésima gestión, sino de una falta de respeto hacia los vecinos que pagan los mismos impuestos que los del centro y no reciben ni los servicios más básicos".

Al respecto, Fructuoso remarca que "Murcia no puede seguir siendo un municipio a dos velocidades. Esta estrategia de abandono del PP debe terminar. Las pedanías y barrios también son Murcia y sus vecinos y vecinas pagan impuestos como el que más y merecen recibir un trato digno y unos servicios básicos en condiciones", finaliza.

Otra situación alertada por el PSOE municipal fue la falta de saneamiento, que afecta a unas 70 viviendas y unas 500 personas en el Rincón de Villanueva, en Beniaján. En este asunto, el Ayuntamiento de Murcia explicó que está previsto ampliar el alcantarillado y reducir los problemas derivados de las inundaciones mediante interconexiones de red y refuerzos de los sistemas de drenaje.