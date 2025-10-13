El mercado 'vintage' con ropa de grandes marcas a 9 euros llega a Murcia

El joven y atrevido mercadillo 'vintage' Billy's estará en Murcia del 17 al 19 de octubre y pondrá a la venta más de 2.000 artículos de Nike, Adidas, Levis, Lacoste y otras grandes marcas por el precio de 9 euros por prenda.

La cita con la ropa de marca de segunda mano será en el hotel Sercotel Amistad de Murcia los días 17, 18 y 19 de octubre desde las once de la mañana hasta las nueve de la noche.

La entrada general será gratuita, aunque aquellos que quieran acceder al mercadillo sin hacer colas, 30 minutos antes que nadie, pueden hacerlo comprando la entrada VIP por cinco euros en la página web oficial del evento. Además, los veinte primeros asistentes recibirán un regalo.

El proyecto valenciano Billy's ha pasado de ser una feria local a un festival itinerante de moda sostenible. Moda asequible, cultura pop y un poco de emoción: todo para encontrar esa prenda única.