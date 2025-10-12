Boleros y condecoraciones en Belluga en el día de la patrona de la Guardia Civil

El acto con motivo de la Guardia Civil arrancó diez minutos antes de su hora oficial con la presencia de un helicóptero del Cuerpo que sobrevoló la plaza del Cardenal Belluga, lo que supuso la llegada de la banda de música y los agentes del desfile. En torno a diez filas de oficiales de Guardia Civil y banda de música se disponían de cara a los altos cargos de la Benemérita.

El público abarrotaba la plaza de Belluga en torno al escenario dispuesto en el centro de la misma, protegido con vallas cubiertas por la bandera nacional. Sobre todos ellos, un dron de la Benemérita grababa la ceremonia.

Acto de la Guardia Civil en honor a su patrona en la plaza de la Catedral de Murcia / Juan Carlos Caval

Durante la ceremonia tuvo lugar la imposición de condecoraciones a distintos agentes como es el caso de Miguel Martínez Ortiz, por su trayectoria, con motivo de su jubilación.

Este acto estuvo acompañado de la música y aplausos del público, entre el que se encontraban los miembros de la Peña Huertana'El Cerrajón de la pedanía de Monteagudo que al acabar la misa previa al acto cantaron canciones y coplas tradicionales, como el bolero a Murcia. Manuel Nicolás presidente de la peña que, además portaba el banderín de la agrupación, señaló que es la primera vez que su peña participa en este acto.

Manuel Nicolás, presidente de la peña huertana 'El Cerrajón. / Santiago Ramón Torres

Francisco Lucas cerró el acto con su discurso y el tradicional "Viva España, Viva el Rey y Viva la Guardia Civil" con el que puso a los asistentes de pie y levantó los aplausos desde el público.

Seguidamente, hubo un homenaje a los agentes caídos en servicio con un pequeño desfile y muestras de artillería sumado a la entrega de una corona floral impuesta a un monolito instalado frente al edificio Moneo.

A continuación, se interpretó el himno de la Benemérita y comenzó el desfile encabezado por los agentes motorizados y el Seprona seguidos de los drones que también se unieron a la celebración.

Tras ellos volvieron todas las tropas dispuestas anteriormente, la banda de música interpretaba el canto a Murcia, la parranda. Con lo que finalizaba el desfile y el acto oficialmente entre aplausos de todos los asistentes.

En el acto hubo un cruce de declaraciones entre el delegado de Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, y el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo.

Lucas agradeció el esfuerzo de la Guardia Civil en su despliegue este verano en Torre Pacheco en la que asegura que "se lanzó al mundo una imagen equivocada de la Región". Con el objetivo de combatir los mensajes de odio, anunció que "el próximo día 30, presentaremos el Plan Director para la Convivencia en los Centros Educativos y sus Entornos en el Instituto Gerardo Molina, en Torre Pacheco", en el que afirmó que la Guardia Civil será un pilar fundamental.

Asimismo, agradeció su compromiso durante el último temporal de lluvias en la Región y afirmó que gracias a su labor la Región de Murcia es una de las más seguras de España.

Estas declaraciones fueron criticadas por José Ángel Antelo, presidente de Vox en la Región de Murcia, que cargó contra Lucas afirmando que "es una auténtica vergüenza que un delegado del Gobierno haga un alegato en favor de la inmigración ilegal" y aseguró que su partido "va a cerrar todos los centros de inmigrantes ilegales".