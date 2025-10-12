Grandes firmas compran parcelas municipales y tres no logran venderse

Una subasta de suelo público se salda con ingresos de casi 1,6 millones para el Ayuntamiento de Murcia, que se destinarán a la financiación de proyectos. De las seis parcelas que salieron a pujas, se han adjudicado tres, una de ellas a Mercadona, que ampliará el establecimiento que ya tiene en la avenida de Santa Catalina, según fuentes municipales.

El Consistorio sacó a subasta este verano seis parcelas de uso terciario integrantes del Patrimonio Público del Suelo ubicadas en las pedanías de Churra, Santo Ángel, Cabezo de Torres y Valladolises. Tres empresas presentaron sus ofertas antes de que finalizase el plazo, el 7 de julio. Después, la Mesa de Contratación se reunió para revisar la documentación presentada y redactar la propuesta de adjudicación.

En estos momentos, ya se han adjudicado tres contratos, que se encuentran «en fase de formalización» y suponen 1.593.105 euros de ingresos a las arcas municipales, explicaron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión.

Comercios

Mercadona adquiere por un valor de 682.616 euros una parcela ubicada entre la avenida de Santa Catalina y la Costera Sur, en la pedanía de Santo Ángel, lo que le permite completar la manzana con los terrenos que había adquirido previamente y completar el gran supermercado que tiene previsto abrir en este lugar.

Junto a esta parcela, se ubica otra más pequeña que ha sido adquirida por un importe de 112.620 euros por la mercantil Tamarver, dedicada a los repuestos para automóviles y camiones. Cabe destacar que este espacio se ubica junto a las instalaciones que poseía anteriormente, el número 59 del carril de la Cierva de la citada pedanía, lo que permitirá ampliar el establecimiento.

Además, una parcela en Cabezo de Torres, muy cerca de la Costera Norte, se adjudica por 675.547 euros a Sabaserrtot, una sociedad limitada que se dedica a la compra-venta, promoción y alquiler de inmuebles por cuenta propia. Este terreno es de uso económico-dotacional, lo que implica que está destinado a equipamientos, servicios o actividades de interés público o colectivo, pero con contenido económico.

Sin ofertas

Dos de las parcelas que salieron a subasta no recibieron ninguna oferta: la que se ubica en Churra, que se vendía por 1,3 millones, y una de las que se vendían en Valladolises, por 122.320 euros.

En cuanto a la parcela restante, que también se encuentra en Valladolises, salió a subasta por 153.321 euros y recibió una oferta, también de Tamalver, pero no se incluyó en la propuesta de adjudicación porque la empresa prefería la otra parcela que finalmente ha adquirido. La licitación se realizó mediante un procedimiento de subasta al alza en sobre cerrado.

Otros terrenos

«Esta subasta es de especial importancia, ya que permite contribuir al dinamismo económico del municipio y la creación de empleo y oportunidades, al tiempo que permiten financiar proyectos estratégicos y transformadores, lo que unido a la apuesta por los servicios públicos se traduce en una mejora de la calidad de vida», resaltaron desde el Ayuntamiento sobre estas ventas.

La elección de las parcelas no es casual, explicaron las mismas fuentes, sino fruto del análisis de las ofertas recibidas y las peticiones de información respecto a distintas parcelas de titularidad municipal, lo que permite determinar las zonas y los tipos de parcelas que generan mayor interés, ya sea por sus dimensiones o su proximidad a centros atractores y vías de comunicación.

Análisis

Cuando una parcela de suelo público no recibe ofertas en una subasta, las opciones más usuales son recurrir a un proceso de adjudicación directa por el mismo importe por el que salieron a subasta, o bien volver a salir a pujas con un descuento porcentual en el precio de salida.

Sin embargo, en esta ocasión, fuentes del Ayuntamiento detallaron que, «con el objetivo de potenciar la pujanza y el dinamismo del municipio, el Consistorio ha realizado un exhaustivo análisis de las parcelas que posee para determinar cuáles incorpora al mercado, para contribuir a un crecimiento ordenado del municipio tanto al norte como al sur».

Por lo que no es seguro que las tres parcelas que no se han adjudicado en esta ocasión salgan de nuevo a subasta. Lo primero es determinar los motivos por los que no se han vendido, indicaron desde la Glorieta. En esta ocasión, los terrenos que no recibieron ofertas son los más pequeños, lo que indica que la demanda es de extensiones de mayores dimensiones, detallaron.

Para concluir, desde el Ayuntamiento resaltaron que el municipio ha experimentado un crecimiento ordenado en los últimos años, con una gran demanda de suelo tanto al norte como al sur.