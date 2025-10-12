Un gran Obramat se instala en Churra junto a los centros comerciales

Un nuevo comercio ha llegado a la pedanía de Churra, junto a los centros comerciales. En estos momentos, varios obreros están construyendo la estructura de la nave que albergará uno de los establecimientos de Obramat, un proveedor de materiales de construcción.

Obramat ya cuenta con una tienda en el municipio, concretamente en el Polígono Industrial Oeste, en la avenida San Ginés de la pedanía murciana de mismo nombre. Aunque este establecimiento ocupa un terreno mucho mayor, de más de 12.000 metros cuadrados.

«La parcela que ha quedado vacante tras el traslado de Cash Europa ahora acoge un proyecto importante de dinamización de la actividad terciaria y la actividad económica», destacó el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, a esta Redacción.

Desarrollo

Asimismo, Navarro detalló que el establecimiento de Cash Europa -empresa responsable de los supermercados Dumbo- que antes se ubicaba junto a los centros comerciales no se marcha del municipio, sino que «se ha trasladado ahora a un importante polígono de actividad económica, entre Cabezo de Torres y El Esparragal, al lado de lo que es la Costera Norte y la y la A7», donde se ha consolidado un nuevo polígono industrial.

El derribo de las antiguas naves del centro logístico de Cash Europa se realizó este verano y la empresa Bricolaje Bricoman, SLU, responsable de los comercios de Obramat, se hizo con la gran parcela a la entrada de Churra en cuanto se quedó vacante. Este hecho, resaltan desde el Consistorio, confirma el crecimiento del municipio en los últimos años y la demanda de terrenos para construir tanto al norte como al sur.

El nuevo establecimiento se construirá sobre una superficie útil de más de 6.500 metros cuadrados, de los que aproximadamente la mitad se destinarán a un espacio comercial y, la otra mitad, al área logística y de almacenamiento. Asimismo, el comercio contará con unas 200 plazas de aparcamiento.

Reacciones

El edil de Urbanismo resaltó que «la potenciación de la actividad económica en el municipio de Murcia es uno de los asuntos más importantes y transversales que venimos desarrollando desde el equipo de Gobierno».

«Desde la Junta Municipal de Churra estamos a favor del progreso de la pedanía, y todo el comercio es bienvenido para el futuro de la misma, para traer puestos de trabajo. Por lo que cuenta con nuestro apoyo», expresó, por su parte, José Cuevas, alcalde pedáneo de la localidad, a esta Redacción.