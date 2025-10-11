El Meandro del Vivillo recupera su cauce original para luchar contra las inundaciones en Murcia

El meandro del Vivillo recuperará su cauce original en el próximo año. El concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, anunció que la Junta de Gobierno celebrada este viernes ha adjudicado el proyecto de restauración fluvial del meandro del Vivillo por 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

La actuación comprende 3,2 hectáreas entre las pedanías de Rincón de Seca y Rincón de Beniscornia y el objetivo es "devolverlo al estado más próximo", antes de la modificación del cauce en los años 90, detalló el edil, quien destacó que con esta actuación, "el proyecto Murcia Río se extiende a las pedanías, integrándolas en la transformación del municipio".

En concreto, se rehabilitará el meandro situado en el margen derecho del río, delimitado por la avenida de Rincón de Seca, y al este, por el carril de Ontines. Además, se crearán una serie de caminos interiores para facilitar el acceso al río y la conexión entre las pedanías, así como miradores.

Beneficios

Destacó Navarro la mejora de la protección contra las inundaciones que supone esta actuación, pues se amplía la capacidad del cauce, lo que reduce la velocidad del agua y retrasa el desbordamiento del río.

A esto, se suman la mejora paisajística, con la creación de espacios de ocio y miradores, y la ambiental, con la revegetación de ribera y la eliminación de la caña invasora. Asimismo, se ampliará la longitud del río de los 480 metros actuales a 498 metros.

El proyecto se ha adjudicado a la empresa UTE Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. e Ingeniería y Diseños Técnicos, S.A.U., Unión Temporal de Empresas (UTE Cauce Río Segura-Murcia), mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación de urgencia.

"Además de regenerar ambientalmente esta zona, se habilitará una zona naturalizada de ocio y disfrute del río, y se habilitarán cuatro nuevas conexiones desde los caminos al espacio fluvial, aprovechando linderos de parcelas libres", recordó Navarro. De las conexiones, destaca la que aprovecha el trazado de la Acequia Puxmarina por el carril Fernández Caballero, hasta el núcleo urbano de Rincón de Seca.

En paralelo, se ha organizado un plan de participación con actividades como talleres para escolares, jornadas de participación de voluntariado, visitas, encuestas de participación ciudadana y foros especializados para dar a conocer el proyecto.

Esta es la "actuación más importante" enmarcada en el proyecto 'Murcia Río', explicó el concejal, quien destacó el río Segura como "la infraestructura verde más estratégica y estructurante en nuestro municipio". Esta iniciativa vertebrará Murcia y sus pedanías desde La Contraparada, hasta su salida del municipio por Alquerías, fuera ya del ámbito urbano de la ciudad, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Propuesta de la actuación El proyecto pretende devolver este tramo de cauce a un estado más próximo al que tenía antes de las obras de encauzamiento de los años noventa. Para ello, eliminará la caña Arundo donax, para realizar un vaciado parcial de los rellenos situados tras la actual mota de la margen izquierda y ampliar así el cauce en este tramo hasta el límite de la curva que trazaba la mota del anterior encauzamiento.

Al mismo tiempo, se realizará un pequeño relleno del cauce en su margen derecho, desde la mota actual hacia el interior del cauce, para formar un nuevo meandro en aguas bajas similar al que existió originalmente.

Después, será también necesario reconstruir parcialmente el lecho fluvial y las riberas.

Las nuevas riberas generadas se realizará una revegetación con especies de ribera inundada, húmeda y seca. En estos nuevos tramos de bosque de ribera, también se plantean pequeños itinerarios peatonales. Entre las diferentes especies de árboles que podremos encontrar están el álamo blanco, el sauce, algarrobo, higuera, olmo común, palmera datilera, plátanos de sombra, morera, granado y pinos. De igual manera, como arbustos las especies que darán vida a este nuevo tramo recuperado son juncos, lirios amarillos, saucos, trepadoras como madreselva, y enebro, entre otras.

El proyecto ha sido elaborado por técnicos del Ayuntamiento de Murcia, de la Universidad de Murcia y de la Universidad Politécnica, en colaboración con técnicos de la CHS. La actuación, además, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation.