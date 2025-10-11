Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los conductores de bomberos se equiparan a sus compañeros en Murcia

El Ayuntamiento aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo para unificar la categoría profesional de los trabajadores del SEIS

Efectivos de Bomberos de Murcia.

Efectivos de Bomberos de Murcia. / L.O.

Judit López Picazo

Los conductores de bomberos ya pertenecen oficialmente al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). El ayuntamiento aprobó la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para que los conductores tengan la misma categoría profesional que sus compañeros, una medida que afecta a 52 trabajadores.

Se da respuesta así a una "reivindicación histórica", en palabras de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, quien explicó que esta decisión supone un "reconocimiento de la labor diaria que realizan", reconocimiento que se extenderá a los 12 operadores de sala y gestores de emergencias, detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio. 

La modificación de la RPT no afecta a las funciones ni características del puesto de trabajo, pero aporta mayor claridad en la estructura interna del servicio y equipara las condiciones.

Hasta ahora, los conductores no figuraban expresamente integrados dentro del servicio de bomberos, pero, tras el acuerdo alcanzado en la Mesa de Negociación celebrada el pasado viernes, el Consistorio actualiza su clasificación funcional y reconoce su pertenencia al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

Esta medida beneficiará a 52 trabajadores, de los que 22 son los conductores que concluirán su formación en la Academia en los próximos meses.

