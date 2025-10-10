Los vecinos de Beniaján denuncian que 500 personas no tienen saneamiento

Los vecinos de Rincón de Villanueva, en Beniaján, comparten su mayor preocupación: la falta de saneamiento, que afecta a unas 70 viviendas y unas 500 personas. Así lo expresó el medio centenar de residentes de la zona que se reunió con los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero, Carmen Fructuoso y Regina Sarría.

Durante la reunión, los vecinos transmitieron a los ediles socialistas que la falta de saneamiento en la zona afecta a las localizadas tanto en la calle Mayor como en otras áreas diseminadas por la huerta. En total, según los residentes, alrededor de medio millar de personas se ven afectadas por este problema.

“Hablamos de un problema que afecta a muchas familias, por lo que, desde el PSOE vamos a llevar esta demanda al ámbito institucional”, señala el PSOE en un comunicado. Los ediles socialistas anunciaron que presentarán mociones tanto en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia como en el de la Junta Municipal de Beniaján, con el objetivo de "poner sobre la mesa esta situación y plantear soluciones efectivas", explican en el escrito.

Aunque "la red de saneamiento de Murcia es más extensa que la de ciudades como Barcelona o Valencia", con casi 900 kilómetros cuadrados, afirman desde el Ayuntamiento. Además, esta red continúa con una expansión firme gracias al Plan de Inversiones de Aguas de Murcia para el periodo 2024-2027, que cuenta con un presupuesto de 22,4 millones de euros.

El grueso de las obras se concentra en la ampliación y renovación de redes de saneamiento y abastecimiento. En cuanto al saneamiento, está previsto ampliar el alcantarillado y reducir los problemas derivados de las inundaciones mediante interconexiones de red y refuerzos de los sistemas de drenaje. Este capítulo comprende un total de 21 actuaciones y la instalación de 7.650 metros de nuevas redes.

Por su parte, las actuaciones en abastecimiento se centrarán en renovaciones de redes principales y críticas para reducir pérdidas. Este grupo comprende 27 actuaciones enfocadas a la ampliación de red de agua potable, la renovación de conducciones arteriales que abastecen a grandes núcleos de población y la renovación de redes de distribución secundarias. Para ello, se instalarán un total de 8.430 metros de redes nuevas.

Seguimiento del Plan

En el Consejo de Administración del pasado mes de junio, se abordó el seguimiento del Plan de Actuaciones y diversos proyectos estratégicos cofinanciados con fondos europeos. A esa fecha, ya se habían ejecutado o están en marcha actuaciones por valor de 8,95 millones de euros, beneficiando a más de 2.000 familias.

El Plan de Actuaciones, dotado con más de 22 millones de euros, destina más del 50 por ciento de la inversión a pedanías y ya se ha actuado en El Puntal, Barrio del Progreso, Santo Ángel, Rincón de Beniscornia, San Ginés, La Alberca, El Palmar, Beniaján, Alquerías, Santa Cruz, Corvera y Avileses, Puente Tocinos, Patiño, Zarandona y El Esparragal, San José de la Vega y Los Martínez del Puerto.

Plan de recuperación del Mar Menor

También se han acometido cinco actuaciones complementarias de saneamiento y depuración incluidas en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas obras, financiadas a través del Real Decreto 730/2022 con 1,5 millones de euros de subvención, se han desarrollado en las pedanías de Lobosillo, Corvera, Gea y Truyols, Baños y Mendigo, Los Martínez del Puerto, Jerónimo y Avileses y Sucina. Las actuaciones han beneficiado a un total de 7.890 habitantes, lo que representa el 67 por ciento de la población censada en estas zonas.

Actuaciones en Zarandona en este momento

El Ayuntamiento, a través de la empresa municipal de Aguas de Murcia, está realizando obras de mejora de infraestructuras en Zarandona, con la ampliación de la red de saneamiento. Estas actuaciones cuentan con una inversión de 294.867 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Este proyecto, enmarcado en el Plan de Actuaciones 2024-2027 de la empresa municipal Aguas de Murcia, tiene como objetivo principal dotar del servicio esencial de saneamiento a las viviendas ubicadas entre los números 98 y 106 de la avenida de Zarandona, entre Carril Morales y Carril Jardinera, beneficiando directamente a 11 familias de la zona.

Actuaciones en Santa María de Gracia

Más de 80 viviendas y establecimientos comerciales se están beneficiando de las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Asturias del Barrio de Santa María de Gracia de Murcia, y que cuentan con una inversión de 241.874 euros. Estos trabajos, que se iniciaron en verano, llegan a su ecuador centrándose ahora en el montaje de las nuevas redes de abastecimiento, tras instalar el saneamiento.

Las actuaciones, que no han conllevado corte de suministro de agua para vecinos y comercios de la zona, tienen como principal objetivo la mejora en el suministro de agua potable y alcantarillado.