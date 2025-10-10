Los toldos en terrazas, 'desterrados' del centro de Murcia: bonificaciones a los hosteleros que los retiren este año

Las terrazas de Murcia se adaptan, poco a poco, a la nueva normativa municipal que, entre otras cosas, 'destierra' a los toldos, cambia los horarios de apertura y cierre y permite abrir terrazas panorámicas en azoteas o ‘rooftops’.

En la zona PECHA, el centro de la ciudad, se obliga a sustituir los toldos y parasoles por sombrillas que, además, deberán recogerse cada noche para dejar libre la vía pública. Este cambio afecta a más de 500 hosteleros, que se pueden beneficiar de una bonificación del 50 por ciento en la tasa de ocupación del suelo público para el año 2026.

La Junta de Gobierno de este viernes aprobó la modificación de la tasa de aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas, informó la concejala de Espacios Públicos, Sofía López-Briones, quien detalló que los hosteleros tienen hasta el 31 de diciembre para solicitar la bonificación.

En cuanto se autorice el cambio de licencia para instalar las sombrillas, se concederá un plazo de aproximadamente 10 días hábiles para ejecutarlo, detalló la edil.

Otros cambios

López-Briones también destacó que la nueva normativa, que entró en vigor el 1 de julio, mejorará la accesibilidad, pues amplía el espacio mínimo libre para los peatones, que ahora es de 1,80 metros, y establece que solo se podrán instalar terrazas en aceras de más de 3,5 metros de anchura para garantizar el paso de vehículos de emergencias.

El nuevo texto también ajusta el horario de apertura y cierre de las terrazas para compatibilizar la actividad económica con el descanso de los vecinos. Así, las terrazas podrán abrir desde las 7:30 horas, permitiendo el servicio de desayunos, y deben cerrar a las 00:30 horas, con una media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Además, la ordenanza refuerza la seguridad al eliminar el cableado y prohibir la instalación de electrodomésticos o equipos eléctricos como frigoríficos, televisores o mostradores en la vía pública.

Terrazas covid

En paralelo, algunas calles de Murcia han sido testigos del retorno de las terrazas covid al municipio. Como ya informó este diario, cuatro de estas instalaciones están operativas, otras cuatro ya pueden iniciar las obras y once se encuentran en trámite.

Las terrazas covid que están ya operativas son la del Bar Reyna, en la Calle Don Quijote; la del Mesón de Pepe, en la calle Las Norias; la de la confitería y cafetería Tudela, en la calle Dr. Jiménez Díaz; y la del restaurante Pepe El Torrao, en Ronda Norte.

Cabe destacar que aún no ha cerrado el plazo para presentar solicitudes, por lo que el número de terrazas covid podría aumentar en los próximos meses, siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas, contar con el visto bueno de la Junta Municipal o de Distrito y/o los vecinos.

La implementación de una de estas terrazas va acompañada de una ampliación de la acera, por lo que también se amplía el espacio peatonal.