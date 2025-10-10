Dónde probar hamburgueserías exclusivas en Murcia: Burger Showdown arranca sus eliminatorias uno contra uno

Los fanáticos de las hamburguesas pueden disfrutar a partir de noviembre de bocados únicos creados solo para Burger Showdown en ocho locales de Murcia. A un precio especial, los comensales podrán probarlas en exclusiva, votar por sus favoritas y, además, entrar en el sorteo de un viaje a Nueva York.

La ciudad vive desde este mes las eliminatorias uno contra uno de la competición gastronómica que enfrenta a las mejores hamburgueserías locales. Cada duelo se decide en los fogones… pero también en tu mesa: el voto de los clientes y el jurado marcará qué hamburgueserías avanzan de ronda. Participar es sencillo: basta con entrar en la aplicación Promotty, adquirir un cupón, acercarse al local y degustar la hamburguesa creada expresamente para Burger Showdown. Con el voto, los comensales no solo apoyan a su hamburguesería favorita, también se convierten en jurado de una batalla que decidirá quién será la gran vencedora en Murcia. Los ocho locales que han llegado a los cuartos de final presentan ahora una receta exclusiva, diseñada para sorprender. Cada enfrentamiento cara a cara pondrá en juego creatividad, sabor y el apoyo del público, que será clave para pasar a la gran final en diciembre.

¿Dónde participar? Estos son los establecimientos que participan en esta fase y sus emparejamientos: Txio Revuelo contra BGV, Boss&Co Street Food contra 90s Burger Club, Cívico contra Blitz y Tandem contra Aires Burger Bar.

Burger Showdown es una competición de hamburguesas que nació en 2020 en Valencia impulsada por el creador de contenido gastronómico Joe Burgerchallenge y que está gestionada por la plataforma de fidelización de clientes Promotty. En esta edición de 2025, participan decenas de hamburgueserías locales en A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Huelva, Madrid, Murcia, Navarra, Tenerife, Toledo y Valencia.

"La victoria en ediciones anteriores de Burger Showdown consiguió que las marcas de las hamburgueserías se dispararan", afirma Joe Burgerchallenge: "Sirve para fidelizar, que los clientes tengan una excusa para apoyar a su hamburguesería favorita y a su vez conocer nuevas propuestas". Burger Showdown se ha consolidado como un evento que, en conjunto con la plataforma Promotty, permite a los locales ganar visibilidad, atraer nuevos clientes y mostrar su propuesta gastronómica a un público más amplio. El éxito de la primera fase reafirma la apuesta.