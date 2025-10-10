La Lotería Primitiva deja en Murcia más de un millón de euros

Un vecino de Murcia se ha embolsado 1.192.103,46 euros al ser el único boleto ganador del sorteo de la Lotería Primitiva de ese jueves. El afortunado selló su boleto de segunda categoría (5 aciertos más complementario) en la administración de Lotería y Apuestas del Estado número 30 de Murcia conocida como el León.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 9,11,16,27,29,45 complementario 38 y reintegro el 1. Al no existir acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) se genera un bote de 15,2 millones de euros que se pondrá en juego en un próximo sorteo.