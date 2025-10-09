‘Sabe a Murcia’ se vuelca con la inclusión de personas con síndrome de Down

El evento gastronómico ‘Sabe a Murcia’ adquiere por primera vez un carácter solidario en beneficio de ASSIDO, la asociación que trabaja por la inclusión de personas con síndrome de Down, pues el público podrá comprar una pulsera solidaria que permitirá disfrutar de todas las degustaciones: cerveza, vino, marineras, jamón, aceitunas, patatas, arroz y habichuelas, ensalada murciana, entre otras.

Entre 12 y 15 personas participarán en las semifinales del concurso de comida tradicional, el 25 de octubre de 10:30 a 13:00 horas en la plaza de la Paja del Barrio del Carmen, y 7 de ellas llegarán a la final, que se celebrará al día siguiente a partir de las 11:00 horas.

La temática en esta ocasión es el arroz con habichuelas, así como la ensalada murciana. El proceso de selección será por orden de inscripción y los interesados ya pueden apuntarse en la web del evento.

Jurado y padrino de honor

El evento contará con un jurado profesional integrado por el chef con Estrella Michelin Juan Guillamón, quien ejercerá como Padrino de Honor de ‘Sabe a Murcia 2025'; Basilio Piñero Sáez, presidente de la Junta de Distrito del Barrio del Carmen; Conchi Marín, propietaria del restaurante Rincón Huertano; Juan Antonio García Gil, presidente de JECOMUR; Pablo Martínez López, presidente de Euro-Toques Región de Murcia; José Morales, propietario del restaurante Demo; Javier Gracia, chef ejecutivo y propietario de La Bodeguita; y Nicolás Martínez, chef del emblemático restaurante Rincón de Pepe.

El padrino de honor de esta edición, Juan Guillamón, es uno de los grandes referentes de la alta cocina murciana. Chef del restaurante Almo, distinguido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Guillamón representa la nueva generación de cocineros que han sabido combinar la esencia del producto local con la creatividad contemporánea. Su trayectoria incluye experiencias en restaurantes de prestigio como Arzak, Calima o La Cabaña Buenavista, así como seis temporadas como chef de la escudería Ferrari de Fórmula 1.

"Sabe a Murcia celebra una edición muy especial en torno a uno de nuestros platos más tradicionales, el arroz con habichuelas, y con un padrino de excepción, Juan Guillamón, nuestra estrella Michelin, uno de los mejores y mayores representantes de la cocina moderna murciana, descendiente de toda esa era que vino después de Raimundo y del Rincón de Pepe que ha hecho que la cocina de Murcia trascienda y llegue muy de las fronteras de nuestra región y hoy sea una referencia nacional e internacional", ha subrayado Guillén.