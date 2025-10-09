Un mural colaborativo para visibilizar la labor las amas de casa en Murcia

Murcia acoge el encuentro regional por el Día del Ama de Casa, que se celebrará el 18 de octubre en los Jardines del Malecón, con actividades como la creación de un mural colaborativo y una comida de hermandad.

Esta conmemoración se celebra el sábado porque la idea es que sea "un evento familiar, con actividades, música y una comida típica murciana", explicó la presidenta de la Federación de Asociaciones de Amas de Casas, Consumidores y Usuarios (Thaderconsumo), Juana Pérez, durante la presentación de la iniciativa.

Las personas interesadas pueden inscribirse en las asociaciones de amas de casa, a cambio de cuota de participación solidaria, y se pueden llevar acompañantes, detalló Juana Pérez.

La jornada, que prevé reunir a más de un millar de personas, contará también con diversas actividades divulgativas y de visibilización. Además, se elegirá al ‘Ama de casa del año 2025'.

El objetivo es "visibilizar el trabajo de miles de mujeres que, con su esfuerzo cotidiano, sostienen hogares, cuidan de mayores y niños, y contribuyen al bienestar común", destacó la presidenta de Thaderconsumo.

Este encuentro "es también un reconocimiento a la labor invisible que durante generaciones han desempeñado tantas mujeres. Hoy queremos poner en valor su papel esencial y reivindicar su protagonismo en una sociedad más justa, conciliadora y participativa", resaltó, por su parte, la concejala de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, Ascensión Carreño.

En la misma línea, el edil de Desarrollo urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, expresó que "las amas de casa representan los valores del esfuerzo, la entrega y la solidaridad, pilares sobre los que se construye el día a día de nuestras familias y, por tanto, de toda la ciudad".