Un millar de personas en Senegal recuperarán la vista gracias a la ONG Azul en Acción

La ONG Azul en Acción, fundada en el seno de la Policía Local de Murcia, emprenderá un nuevo viaje solidario a Senegal el próximo lunes 13 de octubre. El objetivo es realizar una intervención integral en salud ocular y visual que permitirá devolver la vista a más de un millar personas ciegas o con baja visión.

Durante 15 días, un equipo sanitario integrado por especialistas en oftalmología, óptica, anestesiología, enfermería y logística, se desplazará a zonas rurales del país africano para realizar consultas, cirugías, graduaciones de vista, aplicar tratamientos y donar gafas correctoras.

"Esta campaña volverá a ser, por cuarto año consecutivo, la mayor intervención integral en oftalmología y óptica llevada a cabo por una organización europea en el continente africano", resaltó durante la presentación de la misión Jesús Franco, presidente de la ONG y coordinador del proyecto.

"El trabajo que realiza esta ONG demuestra que la solidaridad, la cooperación y el compromiso social también forman parte del talento que queremos seguir impulsando desde el Ayuntamiento de Murcia, al tiempo que es un ejemplo inspirador para nuestros jóvenes", declaró, pro su parte, Sofía López-Briones, concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, y responsable del área de Cooperación al Desarrollo.

"Azul en Acción es un ejemplo del espíritu solidario que caracteriza a nuestra Policía Local. Su labor trasciende las fronteras de la seguridad y demuestra el compromiso humano y social de quienes velan diariamente por el bienestar de los demás", señaló el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.