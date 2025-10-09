En juego 14,7 millones por el retraso de las Zonas de Bajas Emisiones en Murcia

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) todavía no han llegado a Murcia, a falta de dos meses para que se acabe el plazo para implementarlas. El Ayuntamiento, que pidió 14,7 millones de ayudas europeas para financiar esta iniciativa, asegura que ya tiene el borrador de la ordenanza, que contempla un modelo basado en alternativas en lugar de restricciones.

Por su parte, la Fiscalía está pidiendo a las administraciones locales la documentación relativa a esta medida para estudiar posibles sanciones. Aunque esta no es la única entidad estatal que comienza a 'castigar' el retraso, pues el Ministerio de Transportes exige ya contar con una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público.

La Ley de Cambio Climático de 2021 obligaba a los 153 municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha, al menos, una Zona de Bajas Emisiones en 2023. Más tarde, el Gobierno Central concedió 6 meses más para implementar esta medida y, una vez terminada la prórroga, muchas administraciones locales, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Murcia, pidieron una moratoria que amplía el plazo hasta diciembre de este año.

Un modelo propio

El Ayuntamiento trabaja en un modelo propio y adaptado a las características de Murcia, que, al tener varios núcleos de población, no puede replicar sin más los modelos adoptados en otras urbes. El modelo, detallaron fuentes municipales a La Opinión, "permitirá adoptar medidas estructurales y decisiones en tiempo real que permitan mejorar la calidad del aire, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cambio Climático". Esto es posible gracias a las mediciones ambientales realizadas y los datos experimentales tomados por cámaras.

El borrador de la ordenanza ya está listo, indican desde La Glorieta, aunque tendrá que pasar por la Junta de Gobierno y por el Pleno antes de aprobarse y entrar en vigor, y al menos una ZBE debe estar ejecutada en diciembre para cumplir con los plazos.

Además, se está completando la memoria de la actuación, que incluye medidas que ya se han implementado, como "garantizar una salida rápida de los vehículos a vías de gran capacidad para reducir las emisiones y retenciones en la ciudad", matizan. A esto, se añaden medidas como peatonalización de Alfonso X, la construcción de aparcamientos y las medidas de calmado de tráfico en San Nicolás y Riquelme. Además, el Consistorio trabaja también mano a mano con el laboratorio de la movilidad, creado tras el convenio suscrito con la Universidad Politécnica de Cartagena, para implantar una ZBE y, con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, aseguran desde el Ayuntamiento, el 'modelo murciano' cumpliría con la normativa estatal.

Cabe destacar que los municipios que recibieron una subvención de los fondos europeos Next Generation para la creación de ZBE, además de tener que devolver el dinero, pueden ser sancionados con una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida. En el caso de Murcia, recibió 14,7 millones de euros en abril de 2023 para poner en marcha las ZBE y la transformación sostenible del transporte urbano.

Los proyectos subvencionados fueron segunda fase de la ZBE, un carril bici que conecte con los campus de la Universidad de Murcia, la construcción de una pasarela sobre el río Segura para conectar el barrio de La Purísima/Barriomar y el Jardín de la Alameda del Malecón y el calmado del tráfico rodado en los barrios del Infante Juan Manuel y Santa María de Gracia y otro en las pedanías de Cabezo de Torres y San Benito-Barrio del Progreso, según la resolución provisional publicada por la Secretaría General de Transportes y Movilidad, perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Legislación

La Ley de Cambio Climático de 2021 obliga a 153 municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha, al menos, una Zona de Bajas Emisiones en 2023. Sin embargo, esta norma no contempla sanciones por incumplimiento. Por ello, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado está solicitando a los ayuntamientos la documentación correspondiente para ver el grado de cumplimiento de las ZBE en el país. Este es el paso previo a las diligencias de investigación, ya que el objetivo es estudiar las medidas que se pueden adoptar contra las ciudades que no cumplan la norma.

De hecho, ya es necesario contar con una ZBE para recibir ayudas estatales al transporte público, según exige el Ministerio de Transportes, que cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado para sancionar a las localidades que pidieron fondos para instalar una ZBE y no la han puesto en marcha. Cabe destacar que la última fecha de ejecución de estas ayudas es el 31 de diciembre de 2025.

Así, los municipios que recibieron una subvención de los fondos europeos Next Generation pueden ser sancionados con una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida y, además, se les puede pedir el reintegro de la subvención.

Decreto contra el fraude

En paralelo, los Ministerios de Interior y Transición Ecológica ultiman un decreto para identificar las 'ZBE falsas', que son normativas cosméticas, que no reducen el tráfico ni la contaminación. Cuando este decreto entre en vigor, será obligatorio que los ayuntamientos restrinjan el paso a los vehículos más contaminantes y multen a los infractores. Además, permitirá legislar para impedir el paso a vehículos con un único ocupante en ciertas zonas, como ocurre en las carreteras con carriles de alta ocupación.