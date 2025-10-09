Seguridad
Calles cortadas, clases suspendidas y un techo caído en Murcia por las lluvias
En la zona del Reguerón, junto a Beniaján, se han registrado 68 litros de agua y en la Plaza Circular, 28, informó el alcalde, José Ballesta en el balance del episodio de lluvias
La dana Alice llega a Murcia y ha dejado a un herido: un hombre de unos 90 años de la pedanía de Los Dolores, que sufrió la caída de parte de un techo. Aunque el herido tiene lesiones leves en la cara y los brazos, no ha precisado asistencia médica, detalló el alcalde de Murcia, José Ballesta, tras presidir la reunión de Coordinación de Emergencias ante el episodio de lluvias en el municipio de Murcia.
Esta es la única incidencia personal que ha dejado el episodio de lluvias, que se ha cebado con la zona del Reguerón, junto a la pedanía de Beniaján, donde se han registrado 68 litros. Asimismo, los pluviómetros municipales indican que en la céntrica Plaza Circular han caído 28 litros.
En cuanto a las carreteras, permanecen cortadas la avenida de San Javier, a la altura de la Rambla del Secano en Torreagüera; la Rambla del carril Marqués en San José de la Vega y Beniaján, la calle Joaquina en Avileses, la F-20 en Avileses y el carril de Torre Aveillan en Avileses.
Además, para mañana se desvían las líneas 30 y 78, las que pasan por la Rambla del Secano en Beniaján, y no habrá servicio de las líneas que van a a las universidades, fundamentalmente la 39 y la 27, porque se ha suspendido la actividad lectiva.
Espacios cerrados
Asimismo, se ha suspendido la actividad lectiva en varias pedanías del municipio, en concreto, en Corvera, el Raal, Gea yTruyols, Avileses, Lobosillo, los Martínez del Puerto, Sucina, Valladolises y Zeneta. En estas localidades tampoco abrirán los centros municipales, es decir, centros de mayores, centros de la mujer, atención al ciudadano y centros culturales, entre otros.
Algunos parques y jardines se han cerrado y balizado y el viernes permanecerán cerradas todas las instalaciones deportivas del municipio de Murcia
También los centros de estancia diurna dependientes del municipio del Ayuntamiento de Murcia de Barriomar, Cabezo de Tordes y Beniaján cerrarán sus puertas para evitar los desplazamientos de estas personas por su especial vulnerabilidad. También hoy mañana se cierran. No están en funcionamiento las instalaciones deportivas del municipio de Murcia.
Se han aplazado también todas las actividades de la Semana de la Huerta, así como las fiestas patronales de Santo Ángel y Aljúcer.
Más de 800 efectivos de diversos servicios municipales están en las calles de Murcia, sobre todo de Policía Local y los servicios de Bomberos y Protección Civil, así como funcionarios de limpieza de parques y jardines y de servicios sociales.
