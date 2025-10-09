Abre una nueva sala de estudio y se anuncian dos más en pedanías de Murcia

La nueva sala de estudio de Zarandona abrió sus puertas esta semana y el alcalde de Murcia, José Ballesta, visitó hoy las instalaciones, donde anunció la futura construcción de otras dos salas en El Esparragal y Monteagudo.

La red municipal de salas de estudio suma ahora 19 instalaciones, 7 de ellas en pedanías y las dos restantes en la ciudad. Además, con las próximas incorporaciones anunciadas por el alcalde, se llegará a las 21 salas de estudio, con un total de 1.036 puestos.

La nueva Sala de Estudio de Zarandona se sitúa en la calle Jesús Hernández Conesa y dispone de 60 puestos de estudio equipados con mobiliario adaptado y climatización, en un espacio de 122 metros cuadrados. Además, se presta atención a la accesibilidad y se han construido aseos adaptados.

Antes de la inauguración oficial, ya se tramitaron 55 tarjetas de acceso. La actuación ha supuesto una inversión total de 65.762,31 euros, financiada por las concejalías de Educación y Atención a la Ciudadanía y de Pedanías y Vertebración Territorial.

En cuanto a las nuevas salas, la de El Esparragal se proyecta con 35 puestos en 89 metros cuadrados, con un presupuesto de casi 120.000 euros y, la de Monteagudo, 66 puestos en 184 metros cuadrados, con una inversión de unos 219.000 euros.

Más de 200.000 usuarios

Ballesta destacó que "cuando se hacen este tipo de inversiones, lo que valoramos sobre todo es la rentabilidad social de las mismas, y creo que esto se demuestra en la gran acogida que están teniendo las salas de estudio, con más de 230.000 usuarios durante 2024."

En 2024, unas 230.000 personas hicieron uso de estos espacios y se espera que este año se incremente su uso en un 10 por ciento. Y es que, desde enero hasta septiembre, la cifra de usuarios ha sido de 150.000 personas, un 10 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

El mes de mayo fue el de mayor afluencia, con más de 25.000 estudiantes, alcanzando una media mensual de 15.000 usuarios y un total de 230.000 en 2024. Asimismo, los horarios de mayor demanda se concentran entre las 16:00 y las 20:00 horas, con ocupación plena, y de 08:00 a 14:00 horas, con un 85 por ciento de ocupación media.

Red municipal de salas de estudio

Las salas de estudio de la red municipal ofrecen servicio 24 horas los siete días de la semana, y ofrecen "conexión wifi, tomas de corriente estándar y estabilizadas, y están dotadas de climatización de alta eficiencia, accesos adaptados, mobiliario ergonómico y sistema inteligente de control SICAi, que permite gestionar la iluminación, climatización, seguridad y acceso mediante tarjeta personalizada", detalla el Ayuntamiento en un comunicado.

El acceso a estos espacios está disponible para mayores de 16 años mediante la tarjeta gratuita RMSEM, que puede solicitarse en salasestudio.rmbm.org