Primera tienda en Murcia del supermercado-outlet que vende ofertas de primeras marcas, Primaprix: el local está junto a la Ciudad de la Justicia
La publicación que anuncia la inauguración el próximo 9 de octubre promete "regalos exclusivos por apertura
La cadena de supermercados Primaprix ha anunciado la apertura de una nueva tienda en la ciudad de Murcia, concretamente en la Avenida de la Justicia, en la zona de Ronda Sur, junto a la Ciudad de la Justicia y el espacio comercial donde se ubican otros locales como los restaurantes Popeyes, Burger King, Mercadona, C&A o MediaMark.
La inauguración será este 9 de octubre y desde la marca ya han avanzado que habrá “regalos exclusivos por apertura” para quienes se acerquen a conocer el establecimiento durante los primeros días.
Primaprix llega con la misma fórmula que le ha permitido expandirse con fuerza por toda España: ofrecer productos de primeras marcas con descuentos que pueden alcanzar el 60% respecto a los precios habituales del mercado.
En sus lineales se pueden encontrar desde alimentos hasta artículos de higiene y limpieza, pasando por bebidas o cosmética siempre bajo un concepto de “supermercado-outlet”.
Desde la empresa explican que las grandes marcas internacionales suelen acumular stocks excedentes, sobrantes de campañas o promociones, productos de nuevos lanzamientos o artículos cuyo precio varía según el país. Lo que hace Primaprix es “viajar por toda Europa cazando estas oportunidades para que tú las disfrutes al precio que te gusta”.
La compañía abrió su primera tienda en Madrid en 2015. Desde entonces ha crecido hasta alcanzar las 260 tiendas y más de 2.000 empleados, manteniendo un mismo principio: “Somos muy de calidad, pero a precios populares”. Su filosofía se basa en acercar primeras marcas internacionales o productos exitosos en su país de origen, con una oferta variada que cambia constantemente para sorprender al cliente.
