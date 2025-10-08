Las pérdidas por fugas de agua se reducen en más de un 30 por ciento en Murcia

La digitalización del sistema de la red de suministro de agua reduce en más de un 30 por ciento las fugas. Es uno de los avances más significativos del proyecto AQUA3, presentados en el Consejo de Administración de Aguas de Murcia presidido por el alcalde José Ballesta.

La iniciativa AQUA3, financiada con fondos europeos Next Generation, se desarrolla junto a los municipios de Abanilla y Alcantarilla y supone una inversión global de 8,5 millones de euros en el marco del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua.

La digitalización del sistema y la implantación de tecnologías inteligentes permite detectar fugas interiores de forma temprana. Además, alerta de consumos anómalos y ofrece a los usuarios información precisa y actualizada sobre su consumo diario para favorecer un uso más racional y eficiente del recurso.

La información en tiempo real sobre el estado de las redes de agua es posible gracias a la sensorización de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Dentro del proyecto destaca también la mejora energética de las estaciones depuradoras, con el objetivo de reducir el consumo y aumentar la autosuficiencia.

Asimismo, se está desarrollando el Plan Director de Reutilización de Recursos Hídricos, para fomentar el uso de aguas regeneradas en el riego de parques y jardines, y se está elaborando el Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS), que optimizará el mantenimiento y la planificación de las redes municipales.

Durante la sesión, también se ha informado de la actualización del Plan Municipal de Emergencias ante Sequía, que incorpora nuevos sensores de control y monitorización energética para asegurar el suministro y la calidad del agua tratada.

El alcalde José Ballesta subrayó que "el agua es una prioridad para Murcia. La tecnología y la digitalización deben trabajar para ofrecer a los murcianos un servicio más eficiente, seguro y equilibrado, que cuide un recurso tan valioso para nuestra tierra y para nuestro día a día".