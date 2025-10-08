Los paquetes perdidos se pondrán a la venta en Murcia

La empresa King Colis, start-up francesa que se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos del comercio electrónico y que posteriormente los ofrece a precios muy competitivos en su página web y en pop-up stores, pondrá a la venta por primera vez en Murcia, en el Centro comercial Nueva Condomina, toneladas de paquetes perdidos con contenidos sorpresa.

Se trata de paquetes que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios, y que ahora han sido adquiridos por la empresa King Colis y puestos a la venta al público.

Desde el lunes 13 al sábado 18 de octubre, el Centro Comercial Nueva Condomina en Murcia será sede de la tienda Pop-Up de los paquetes perdidos.

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío.

Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero gracias a empresas como King Colis, este proceso y los residuos que se generaban son cosa del pasado.