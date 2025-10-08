‘Sabe a Murcia’ celebra su edición más solidaria con el chef Juan Guillamón como padrino de honor

La V edición de 'Sabe a Murcia' adquiere este año por primera vez un carácter solidario en beneficio de ASSIDO, la asociación que trabaja por la inclusión de personas con síndrome de Down.

Así lo han explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, durante la presentación de este evento gastronómico. En el acto, en el que también ha participado José Enrique Gutiérrez, organizador del evento y el presidente de la Junta de Distrito del Barrio de El Carmen, Basilio Piñero, han indicado que en esta ocasión estará dedicado al arroz y habichuelas y la ensalada murciana.

El certamen se celebrará los días sábado 25 y domingo 26 de octubre, en la plaza de la Paja del Barrio del Carmen. Durante la jornada del sábado, de 10.30 a 13.00 horas, se llevarán a cabo las elaboraciones de los participantes, mientras que el domingo 26 de octubre, a partir de las 11.00 horas, tendrá lugar la Gran Final del concurso.

En colaboración con ASSIDO, asociación que trabaja por la inclusión de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, el público podrá adquirir una pulsera solidaria, que permitirá disfrutar de todas las degustaciones (cerveza, vino, marineras, jamón, aceitunas, patatas, arroz y habichuelas, ensalada murciana, entre otras delicias).

Cartel anunciador del concurso gastronómico 'Sabe a Murcia' / L.O.

Jurado y padrino de honor

El evento contará con un jurado profesional de primer nivel, integrado por el chef con Estrella Michelin Juan Guillamón, quien ejercerá como Padrino de Honor de 'Sabe a Murcia 2025'; el presidente de la Junta de Distrito del Barrio del Carmen, Basilio Piñero Sáez; la propietaria del restaurante Rincón Huertano, Conchi Marín; el presidente de JECOMUR, Juan Antonio García Gil; el presidente de Euro-Toques Región de Murcia, Pablo Martínez López; el propietario del restaurante Demo, José Morales; el chef ejecutivo y propietario de La Bodeguita, Javier Gracia; y el chef del restaurante Rincón de Pepe, Nicolás Martínez.

El padrino de honor de esta edición, Juan Guillamón, es uno de los grandes referentes de la alta cocina murciana. Chef del restaurante Almo, distinguido con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, Guillamón representa la nueva generación de cocineros que han sabido combinar la esencia del producto local con la creatividad contemporánea. Su trayectoria incluye experiencias en restaurantes de prestigio como Arzak, Calima o La Cabaña Buenavista, así como seis temporadas como chef de la escudería Ferrari de Fórmula 1.

"Sabe a Murcia celebra una edición muy especial en torno a uno de nuestros platos más tradicionales, el arroz con habichuelas, y con un padrino de excepción, Juan Guillamón, nuestra estrella Michelin, uno de los mejores y mayores representantes de la cocina moderna murciana, descendiente de toda esa era que vino después de Raimundo y del Rincón de Pepe que ha hecho que la cocina de Murcia trascienda y llegue muy de las fronteras de nuestra región y hoy sea una referencia nacional e internacional", ha subrayado Guillén.

La admisión al concurso se realizará por orden de inscripción a través de la página web oficial www.sabeamurcia.com