Llegan las lluvias y Murcia activa el dispositivo especial ante el aviso amarillo de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó el aviso amarillo por lluvias y tormentas para el jueves 9, de 10:00 horas a 20:59 horas, y el Ayuntamiento de Murcia ha activado un dispositivo especial que integra a diversos servicios municipales para favorecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

El servicio de Parques y Jardines, en colaboración con la empresa concesionaria STV-Actúa, balizará y cerrará de forma preventiva y distintas zonas vulnerables dentro de los espacios verdes del municipio, como zonas de juegos infantiles, espacios deportivos, áreas de descanso y terrazas situadas junto a árboles de gran porte. Algunas de estas zonas son el Jardín de Floridablanca, el entorno del Cuartel de Artillería y diversos palmerales.

Asimismo, se ha reforzado la inspección y limpieza de los 3.000 imbornales ubicados en los parques y jardines del municipio, cuya función es recoger el agua de lluvia.

Además, el servicio de Limpieza Viaria retirará los contenedores de las zonas más sensibles, como son los entornos de las ramblas. Una vez finalice el aviso, se desplegará un dispositivo especial de limpieza en calles y plazas del municipio para retirar posibles residuos en la vía y recuperar la normalidad a la mayor brevedad posible.

Tanto el Consistorio como la Policía Local informarán de la situación a través de sus cuentas en redes sociales, donde los murcianos podrán obtener información actualizada de cualquier incidencia que se produzca, así como cambios en el estado del aviso de AEMET.

Pluviómetros

La aplicación TuMurcia incorpora una nueva funcionalidad que permite consultar en tiempo real la lluvia registrada en el municipio a través de un mapa interactivo con más de 30 pluviómetros.

Los marcadores indican la acumulación de lluvia en las últimas 24 horas y cambian de color según la intensidad de las precipitaciones.

Además, la herramienta está diseñada con criterios de accesibilidad, facilitando una comprensión rápida de la situación meteorológica.